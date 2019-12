Regjeringen må ta av fylkenes tvangstrøye

At fritt skolevalg er en dårlig idé er en ting, men å skulle tvinge en inntaksmodell på fylkene er et enda større problem.

I saken om fritt skolevalg er det mange momenter en kan diskutere. Selv om Senterpartiet mener at fritt skolevalg ikke er noen god løsning, og at nærskoleprinsippet burde foretrekkes, handler denne saken om veldig mye mer enn det. Når alt kommer til alt er det rett og slett en prinsipiell diskusjon rundt lokalt sjølstyre.

Forslaget fra regjeringen er at én av to modeller for fritt skolevalg skal innføres i hele landet. Per i dag har fylkene valgt ulike inntaksmodeller, og dette burde respekteres. Inntaksordning for videregående skole er sentralt innenfor utdanningsfeltet, som er en av fylkeskommunens kjerneområder. Ved å ikke la fylkene styre inntaksordning selv mister de mye makt.

Vi fikk høre at regionreformen skulle produsere «mer robuste» regioner. Da er det paradoksalt at det ble gjennomført en regionreform for å gi fylket en større rolle i samfunnsutviklingen, for at man så ikke har tillit til at fylkene er i stand til å velge inntaksordning selv. Med denne utviklingen kan vi ikke kalle det en demokratireform.

Diskusjonen rundt denne forskriftsendringen byr på muligheter for å kjempe for den inntaksordningen en selv foretrekker – men jeg håper man kan samle seg på tvers av partier og si nei til dette store overgrepet. Å si tydelig ifra om at en ikke ønsker denne forskriftsendringen betyr ikke at man er for eller mot fritt skolevalg, men det signaliserer at man ikke aksepterer en slik statlig overkjøring av fylkeskommunen.

Det føles meningsløst å stille til valg og bruke så mye tid på fylkespolitikk om staten uansett bare kan overprøve beslutningene vi er valgt til å ta. Derfor håper jeg regjeringen kommer inn på bedre tanker, og viser fylkespolitikerne tilliten de allerede har fått av velgerne. Det er aldri for sent å snu!