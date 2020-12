Regjeringen legger mye fiber

I digitalisering ligger et enormt potensial for innovasjon og verdiskapning. Dette potensialet er kanskje aller mest til stede i distriktene. Og uten bredbånd – ingen digitalisering.

Nationens lederartikkel 9. desember konstaterer at vellykket distriktspolitikk må prioritere digitalisering høyt, og at mange vil vegre seg for å bo i et område uten skikkelig bredbåndsdekning,

Les også: Den digitale allemannsretten

Derfor burde Nationen tillate seg litt ros over den sterke satsingen for å få gode nett i hele Norge.

Det er ingen uenighet om at nøkkelen til distriktsutvikling ligger i digitalisering, og at bredbånd er en forutsetning for dette. I et land som ligger i verdenstoppen på digitalisering er det ikke lenger noen grunn til at en arkitekt må sitte i Oslo eller Trondheim. Hun kan like gjerne gjøre jobben sin i Vikersund eller Snåsa, men da må hun ha skikkelig bredbånd.

Annonse

I motsetning til hva Nationens leder kan gi inntrykk av, så har det blitt bygget svært mye bredbånd også i distriktene de siste årene: I 2013 hadde 11 prosent av husstandene i spredtbygde strøk tilbud om fiberbredbånd. 2020 har dette økt til 55 prosent, opp fra 45 bare det siste året. Nesten alle husstander har nå 4G-dekning og nasjonale 5G-nett vil være utbygd om få år.

Regjeringen har til sammen tildelt ca. 1,4 milliarder kroner i bredbåndstilskudd siden 2014. Tilskuddene har vært langt høyere under denne regjeringen enn under den rødgrønne. For 2021 foreslår vi 264 millioner til dette formålet, som er et høyt nivå i historisk sammenheng. Bevilgningen vil trolig utløse investeringer for opp mot 1 milliard kroner. I tillegg foreslår vi 125 millioner kroner til økt sikkerhet i mobil- og bredbåndsnett.

Det kan ikke være noe mål i seg selv å bruke mest mulig skattepenger på bredbånd. Den norske modellen har vært å legge til rette for mest mulig markedsbasert utbygging. Dette har vært vellykket. De private utbyggerne investerte i 2019 over 12 milliarder kroner i mobil og bredbånd i Norge. Investeringene var over fire milliarder kroner høyere i 2019 enn i 2013. De store investeringene i vår regjeringstid gjør at Norge ligger fremst i Europa på mobil- og bredbåndstilgang, det viser blant annet EUs DESI-indeks hvor Norge ligger helt på topp sammen med Danmark.

En re-nasjonalisering av ekom-sektoren, som Nationen tar til orde for, er ikke veien å gå. Det blir ikke mer fremtidsrettet bredbåndsutbygging om investeringene finansieres over offentlige budsjetter, og med politikere som bestemmer hvor utbyggingen skal skje. Jeg tror det heller vil bli mindre. Telesektoren ble liberalisert på 90-tallet og konkurranse ble innført. Dette har gitt store gevinster for norske bedrifter og innbyggere.

Men vi er ikke i mål. Forskjellene mellom by og bygd fremdeles for store. Vi jobber nå med en stortingsmelding hvor vi skal sette nye ambisiøse mål og peke ut veien videre. Norge har et enormt potensial for å dra nytte av digitalisering. Kombinasjonen av store naturressurser, en befolkning med mye kompetanse og digitalisering i verdenstoppen, gjør at vi har store muligheter for nye jobber og vekstkraftige lokalsamfunn over hele landet.