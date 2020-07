Regjeringen holder sine løfter

Kommunereformen består av en rekke økonomiske ordninger for kommuner som ønsker å slå seg sammen eller som vurderer å slå seg sammen. I tillegg har sammenslåingskommuner fått særskilte tilskudd i inntektssystemet.

Dyrlands kommune fikk hele 24,5 millioner kroner til dekning av engangskostnader og støtte til infrastruktur. I tillegg fikk de forhenværende kommunene Bø og Sauherad 26 millioner kroner i regionsentertilskudd og overgangstilskudd for kommuner som slår seg sammen. Og i år får Midt-Telemark 18,7 millioner kroner gjennom inndelingstilskudd i inntektssystemet, som er en kompensasjon for bortfall av rammetilskudd som følge av sammenslåingen. Kommunen får også full kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. I 15 år etter sammenslåingen vil kommunene motta fullt inndelingstilskudd, før det deretter trappes ned over fem år.

Dyrland peker på at den nye kommunen mister veksttilskudd på grunn av sammenslåingen. Formålet med veksttilskuddet er imidlertid å gi støtte til en kommune i en avgrenset periode med særlig høy befolkningsvekst. Det er ikke et permanent tilskudd, og det bør derfor ikke komme som en overraskelse på Senterpartiet at tilskuddet opphører etter en viss tid. Regjeringen har for øvrig gradvis forbedret vilkårene for å få veksttilskudd, noe som bidro til at Bø kommune i det hele tatt fikk veksttilskudd fra 2017 – og vi har etablert en ordning for kommuner som får reduksjon i veksttilskudd som følge av sammenslåing, noe som gir Midt-Telemark 80 prosent av sitt tilskudd i 2020.

Dyrland og resten av lokalpolitikerne i Midt-Telemark har god grunn til å være stolt over den nye kommunen. De har gjort en god og viktig jobb for å bygge en ny og sterkere kommune for sine innbyggere og sitt næringsliv. Jeg mener at den nye kommunen har et solid økonomisk utgangspunkt, men viktigst av alt et solid utgangspunkt for å fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne i møte morgendagens utfordringer.