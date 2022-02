Regjeringen gjør domstolene mer sårbare og svekker rettssikkerheten

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen forsøker å diskreditere domstolkommisjonen på grunn av at «små og mellomstore domstoler i mindre byer og tettsteder knapt [var] representert» i utvalget. Det er uklart hva Nationen mener med det, men et argument for reversering er det i alle fall ikke. Vi er på ville veier dersom det er viktigere hvem argumentene kommer fra, enn vekten av selve argumentene.

Domstolsreformen var et kompromiss mellom den tidligere domstolstrukturen og domstolkommisjonens forslag. Reformen har ført til færre rettskretser, men ingen nedlagte rettslokaler. Ingen arbeidsplasser har forsvunnet fra distriktene, snarere tvert imot. Det har kort sagt ikke funnet sted noen sentralisering.

Nationens beskrivelse av tingrettenes utfordringer er presis. Saksbehandlingstidene er for lange, fagmiljøene i mindre domstoler er sårbare, og saker som involverer for eksempel barn avgjøres i for stor grad av uerfarne dommerfullmektiger. Men når det kommer til løsningen bommer Nationen like grovt som regjeringen.

Et samlet juridisk fagmiljø – fra barneombudet til lederne for jordskifterettene – advarer mot å reversere domstolsreformen. Dette nevner Nationen beleilig nok ikke. Fagfolk som advarer mot reversering forstår seg vel ikke på lokale forhold, folkevilje og slike ting som plutselig har blitt avgjørende for organiseringen av tingrettene i Norge. Forstå det den som kan.

Ettersom fagfolk ikke vet noe om hva tingrettene trenger, er det vel heller ingen grunn til å høre på sorenskriver Ingjerd Thune i Vestre Innlandet tingrett. Før helgen uttalte Thune til avisen Valdres at «hvis du vil bruke mer ressurser på administrasjon og svekke fagmiljøene, så er det riktig å reversere reformen. Vil man fortsatt styrke fagmiljøene, og øke kapasiteten på antall saker gjennom rettsapparatet, så kan man beholde ordningen». Tydeligere er det ikke mulig å få sagt det, men dessverre har Thune kontorsted på Gjøvik. Akkurat for sentralt til at hun er verdt å lytte til.

Til alt overmål mener Nationen at det er «betryggende at regjeringa vil styrke de lokale domstolene og gjøre dem mindre sårbare». Vel og merke etter at de har svekket og gjort domstolene mer sårbare først. Regjeringen skal ha honnør for at de bevilget 20 millioner til flere embetsdommere, det er det behov for. Da er det trist å tenke på hvor mange embetsdommere vi ville fått for de over 100 millionene reverseringen koster.

Det er nesten deprimerende å se hvor svake argumenter som begrunner regjeringens brutale svekkelse av tingrettene og rettssikkerheten i Norge. Det er i hvert fall ingen tvil om hvem taperne er. Taperne er «vanlige folk».