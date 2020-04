Regjeringen fortsetter styrkingen av Forsvaret

Som Nationen ganske riktig påpeker i sin leder onsdag, er det sikkerhetspolitiske landskapet mer alvorlig enn tidligere. Derfor må vi ha et øvet, trent og godt utstyrt forsvar, god etterretning, et sterkt totalforsvar, og nært samarbeid med våre allierte.

Forrige langtidsplan for Forsvaret begynte et langsiktig arbeid med å bygge opp Forsvaret. Dette arbeidet fortsetter vi med i langtidsplanen vi nå har lagt frem for Stortinget. Vi styrker Forsvaret i nord, Luftforsvaret flyr nye kampfly, Hæren har mottatt nytt artilleriskyts og beslutningene om at Norge skal ha nye maritime patruljefly og ubåter er tatt. Beredskapen er bedret og klartidene er redusert. Vi har bedret vedlikehold, og fått på plass flere reservedeler og beredskapsbeholdninger.

Nå fortsetter vi oppbyggingen. Vi vil etablere nye avdelinger, slik at Hæren får en mekanisert brigade bestående av fire bataljoner i nord. Sjøforsvarets nye overflatestruktur skal utredes og besluttes, Hæren og Luftforsvaret skal få bedre evne til å forsvare seg mot trusler fra luften og Cyberforsvaret skal styrkes.

Aktiviteten i Forsvaret har økt betydelig siden regjeringen tok over. De grepene vi tok har vært riktige. Nå bygger vi forsvarsstrukturen videre, ved å tilføre nye kapasiteter og oppgradere de kapasitetene vi har.

Vi styrker Forsvaret og vil bruke 16,5 milliarder kroner mer fra 2028, med en gradvis opptrapping som starter neste år. Som Nationen også trekker frem, å styre etter BNP er som å treffe et bevegelig mål mens man er i fart. Derfor er det viktigste at den strukturen vi beslutter, også er noe vi kan følge opp økonomisk. Den nye langtidsplanen sikrer et styrket Forsvar, som er finansiert. Det viser vilje til beredskap og evne til forsvar.