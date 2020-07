Regjeringen følger ikke opp kommunereformen

Jeg er stolt av Midt-Telemark kommune som så dagens lys 1. januar 2020. Samtidig skulle jeg virkelig ønske regjeringen sto ved sine løfter om gunstige økonomiske virkemidler til den sammenslåtte kommunen. Da kunne vi utviklet kommunen, sørget for enda bedre tjenester til innbyggerne, og lagt enda bedre til rette for innovasjon, næringsvirksomhet, kulturliv og frivillighet. De økonomiske lovnadene var grunnen til at sammenslåing i det hele tatt ble vurdert i forrige periode.

Midt-Telemark kommune ligger vakkert plassert mellom Norsjø og Lifjell, har om lag 10 000 innbyggere og er resultatet av sammenslåingen av Sauherad og Bø kommuner. To gode nabokommuner med godt interkommunalt samarbeid på flere områder. Men ulike i form av veldig stor folketallsvekst gjennom mange år i Bø, og lav folketallsutvikling i Sauherad.

Det førte til at gamle Bø kommune fikk veksttilskudd av staten, for å dempe voksesmertene og sørge for at tjenestetilbudet sto i stil til den voksende befolkningens behov. Når sammenslåingen var et faktum utlignet den svake utviklingen i Sauherad den gode utviklingen i Bø, og veksttilskuddet er kraftig redusert selv om veksten i Bø fortsetter.

I tillegg ble det foretatt en grensejustering, hvor en del av gamle Sauherad kommune ble overført til Notodden. Dette var befolkningens klare ønske grunnet geografisk nærhet og naturlig tilhørighet. Det ble også gjennomført en utredning i regi av Telemarksforsking, hvor det ble konkludert med at en grensejustering synes å være i tråd med målene for kommunereformen. Grensejusteringen førte til at den nye Midt-Telemark kommune har gitt fra seg 466 innbyggere, og det har igjen ført til reduserte overføringer fra staten.

Annonse

Totalt er det anslått tap i frie inntekter på 17,7 millioner kroner i året for Midt-Telemark kommune. Samtidig har man effektivisert drifta, i tråd med intensjonen i kommunereformen, med 5 millioner årlig. Til tross for reformstøtte, engangsstøtte og regionsentertilskudd går kommunen mot et årlig tap av inntekter på 12,7 millioner kroner. Det er søkt om kompensasjon fra staten for dette inntektstapet, men resultatet er høyst usikkert.

Et slikt inntektstap er dramatisk for en kommune som selv etter sammenslåingen ikke er veldig stor. Administrasjonen foreslo i budsjettet for 2020 å kutte i leirskole, frivillighet og tilbud til eldre for å få endene til å møtes. Politikerne ville ikke det, og bruker i stedet oppsparte midler, i tillegg til å øke eiendomsskatten for innbyggerne.

Det sier seg selv at å redde budsjettene på denne måten ikke er bærekraftig på lengre sikt.

Det er krevende å slå sammen to kommuner, og det er ekstra krevende når inntekter blir borte uten å bli kompensert. Regjeringen burde tatt ansvar for mer av overgangskostnadene ved sammenslåingen. Kommuner rundt Midt-Telemark ser at økonomien er krevende, og det reduserer sannsynligheten for at andre vil slå seg sammen.

Regjeringen sier kommunereformen ikke er over, og ser for seg flere sammenslåinger. Med mindre de fortsetter å bruke tvang, vil de ikke lykkes, uten å stå for de løftene som ble gitt.