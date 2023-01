Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Denne forpliktande avtala med SV fjerna Ap og Sp med eit pennestrøk, når ein nå opnar for oljeboring så langt mot nord. Regjeringa gjer her to alvorlege svik på same tid.

Fyrst neglisjering av ei avtale ein var einige med SV om. For det andre det store sviket mot sårbar natur og mot etterkomarane våre. I denne dragkampen mellom meir energi og sårbart naturmiljø skal ikkje berre olje og energi vera meiningsberettiga, men i høgaste grad er klima og miljø sentrale.

Her burde klima- og miljøminister Espen Barth Eide vist handlekraft i spørsmålet om det han er politisk talsperson for, nemleg klima, miljø og naturmangfald. Men når det kjem til avveginga mellom økonomi, næring og arbeidsplassar opp mot berekraftig forvaltning og ivaretaking av naturressursar, er det altfor ofte naturverdiane nå og i framtida som er taparen.

Eller er det kanskje «vinnaren» nå som blir den store taparen når naturkreftene slår til med full kraft i framtida.