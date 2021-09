Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fleire tomatprodusentar oppgjev at dei vurderer å leggje ned verksemda fordi det ikkje er lønnsemd i drifta med dagens straumprisar, og andre seier at dei må gå tilbake til fossil energi til t.d. korntørkarar når effekttariffane kjem. Bønder som har fulgt oppfordringa om å gå over til el for å kutte utslepp er no hardast råka – kvifor vil ikkje statsråden hjelpe dei?

Regjeringa har ført ein politikk som gjev aukte kraftprisar til m.a. bønder. T.d. har ein bygd nye utanlandskablar som gjev ein betydeleg prisauke i Sør-Noreg, og ein har aukt el-avgifta med 50 prosent nominelt. Samstundes vedtok ein i sumar ei uklar forskrift som truleg vil føre til at fleire straumkundar må betale eit såkalla effektledd på nettleiga, noko som kan gi ekstrautgifter i hundretusenkroner-klassen for einskilde gardbrukarar, ifylgje opplysingar som m.a. har vore omtalt i pressa tidlegare. Bøndene ber no om hjelp for å handtere den betydelege utgiftsauken. Dei som har størst behov for hjelp, er gjerne dei som har fylgt oppmodinga om å leggje om drifta for å kutte utslepp, med t.d. elektrisk oppvarming eller korntørking. Det verkar som eit paradoks at dei som har vore flinkast til å etterkoma styresmaktene sine ynske, no vert kontant avvist når dei ber om hjelp til å handtere det som for mange er ein prekær situasjon.

Fleire regjeringsparti hevdar at Senterpartiet ikkje har nokon god klimapolitikk. Det stemmer ikkje. Det vi er imot er å krevje tunge avgifter av folk som ikkje har noko val eller som har dårleg råd for at andre skal kunne køyre Tesla eller Jaguar i millionklassen utan avgift. Vi er også generelt for å behandle folk skikkeleg. Når bønder og andre som har gjort nett det regjeringa og andre har oppmoda om – å leggje om drifta for å kutte CO2-utslepp – no er i trøbbel, ja, då meiner vi at ein skal ta dei på alvor. Men regjeringa har kontant avvist å diskutere dei aukte straumprisane med bøndene. Eg har difor i dag sendt eit skriftleg spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad der eg ber henne forklåre kvifor ho ikkje meiner det er rett å hjelpe dei som har gjort alt rett.

Senterpartiet har elles føreslått ei rad tiltak for å redusere straumprisane, noko vi meiner er viktig både for grøn omstilling, sosial fordeling og verdiskaping i heile Noreg. Vi har særskilt for bøndene føreslått at bønder skal få redusert el-avgift, noko som vil gi ein prisreduksjon på drygt 16 øre/kWt ekskl. mva. utover reduksjonen i sjølve straumprisen.