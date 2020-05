Regjeringa må tole beredskapskritikk

Sveinung Stensland (H) forsvarar regjeringas helsepolitikk i sitt innlegg i Nationens nettutgåve 7. mai. Eg og Sveinung Stensland er og blir ueinige om norsk helsepolitikk skal drivast etter marknadsøkonomiske prinsipp eller ikkje, og om regjeringas helsepolitikk er god eller dårleg for beredskapen. Eg skal la det liggje. Men Stensland kjem med ein del konkrete uttalar som likevel må kommenterast.

Han hevdar at eg meiner at landet ikkje treng ein kommisjon for å vurdere beredskapen under pandemien. Det er ikkje tilfelle. Eg og Senterpartiet støttar ein slik kommisjon. Men eg har sagt at ein ikkje treng ein kommisjon for å vurdere om kor vidt vi hadde nok smittevernutstyr. Det er eit faktum. Mangelen har vore prekær.

Senterpartiet fremma difor forslag for Stortinget i april om å be regjeringa sørge for nasjonal produksjon og lagring av smittevernutstyr. Stensland og regjeringa stemte det ned med å vise til at regjeringa hadde sett ned ein kommisjon. Eg meiner at vi ikkje treng å vente på ein kommisjon sine tilrådingar for å starte arbeidet med nasjonal beredskap av smittevernutstyr.

Stensland skriv at svineinfluensaen i 2009 viste at helsevesenet og kommunar fungerte saman i ein ekstraordinær situasjon, og at pandemimeldinga som Stortinget vedtok i 2013 er følgd opp. Vel, då bør Stensland lese pandemimeldinga frå 2103 ein gong til. Stortinget be her regjeringa om å kartlegge sjukehusa si beredskapsevne ved ekstraordinære behov for intensiv- og respiratorbehandling og for laboratoriediagnostikk. Men regjeringa har likevel ikkje følgd opp med ei styrking.

Stensland viser til at helse- og omsorgssektoren har over fleire år utvikla regelverk, beredskapspaner og system for krisehandtering. Det same viser eg til i mitt innlegg. Kritikken går på at desse planane ikkje har fått dei nødvendige konsekvensane ute i tenestene. Dette er ikkje svartmaling, det er sakleg kritikk. Stensland synes som han har konkludert på at alt er gjort rett frå regjeringas side, før kommisjonen knapt nok har starta sitt arbeid og pandemien langt ifrå er over. Det er eit dårleg utgangpunkt for samarbeid, tillit og læring.