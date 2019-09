Regjeringa har skapt dramatikk for Tine

Regjeringa Solberg har bestemt at eksportstøtta for Jarlsberg-ost forsvinn frå neste år. I dag vert sju prosent av norsk mjølkeproduksjon nytta til å produsere Jarlsberg-ost for eksport. Fredag vart det kjent at Tine fram til 2021 skal spare inn ein milliard på si drift. Totalt skal 400 årsverk vekk og Tine leiinga fredar ingen delar av konsernet.

Dei varsla kutta er nok eit uttrykk for at Tine ikkje har klart å koma opp med produkt, som kan bruke norsk mjølk når Jarlsberg eksporten tek slutt. Det er lite hjelp i å skulde på WTO.

Det er regjeringa si plikt og ansvar å legge tilhøva til rette for at eksportmarknaden kan halde fram og gjerne utvidast, om det tener norsk næringsliv og arbeidsplassar. Her går regjeringa i mot det dei seier i festtalane og gjer vedtak som i staden byggjer ned arbeidsplassar knytt til landbruket sin produksjon og foredling, slik Tine denne veka har varsla.

Dei nye kostane skal som kjent feie best, men det vil truleg røyne på busta om dei skal kome ned på beina. Det er òg eit tvilsamt eksperiment Tine har gjeve seg ut på ved å bygge eit meierianlegg på Irland med produksjon av Jarlsberg-ost med irsk mjølk som råstoff.

Annonse

Sjølv om Tine har sine gode grunnar til å gå inn på eit slikt vågespel med norske mjølkeprodusentar som innsatskapital, er dette i realiteten ein konsekvens av at regjeringa har svikta næringa på eksportmarknaden. Investeringa held mest truleg heller ikkje juridisk mål, då føremålsparagrafen til Tine berre gjeld for norsk mjølk og mjølkeproduksjon.

Det var Venstre sin landbruksminister Lars Sponheim som starta utglidingane då han ivra for nisjeproduksjon og kortreist mat, med unntak for Parma-skinke. Dette lukkast han med til dei grader at landbrukets organisasjonar seinare har falle inn i ein ”Tornerose-svevn” og gløymt å ta vare på sitt ansvar for å gjere den einskilde gard større og meir lønsam. Dette er føremålet både med Tine og Nortura og grunnlaget for organisasjonane både på kort og lang sikt.

Kvar går vegen vidare? Landbruksorganisasjonane har med rette fått stempel som verstingar når det gjeld sentralisering og store driftseiningar. Det har nok diverre vorte brukt for mykje ”blårussteori” og for lite sunt bondevit i organisasjonsutviklinga i landbrukets eige organisasjonar. Dei har sett konsernmodellen i høgsetet, vona det beste og at vegen blir til medan ein går.

Vi hadde på Høgset eit konsummeieri som vart nedlagt og erstatta med bilkøyring. Nedlegginga gav eit reint tap på meir enn 100 millionar kroner, som mjølkeprodusentane måtte betale. Det finns neppe noko rekneskap som viser kva ein har tent på desse omleggingane. Tornerose-svevnen har også resultert i at flinke gardbrukarar har teke over Tine sitt ansvar andsynes osteproduksjon. Tine har her vore for svak, og sove i timen.

Difor vert ei framtidig oppgåve for Tine å ta hand om all produksjon av norske mjølkeprodukt. Slik dei er sett til å gjere.