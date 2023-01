Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Og skjønner ikke regenerativt-bevegelsen i Norge at de blir storfeindustriens nyttige idioter når de gir ammekyr blankofullmakt til raping uansett hvor tallrike de er?

Hvor mye av kjøttfeet i Norge er kun fôra med gras? Om man av idealistiske grunner skal frede slik kjøttproduksjon, så er det én vei å gå: Merke 100 prosent grasfôra kjøtt som nettopp dette.

Det gjøres i andre land, men i Norge ser det ut som regenerativt-bevegelsen og en voksende ammekuproduksjon har dannet en hellig allianse som umuliggjør en slik differensiering. Trond Ivar Qvale (Nationen 4.1) kunne fått mye god drahjelp av de han foraktelig kaller «den hvite overklassen» og andre som er opptatt av redusert kjøttforbruk om han hadde endret retorikk i retning av å favorisere grasfôra kyr og å fase ut importert kraftfôr.

Les også: Bærekraftige ernæringsråd trenger jording

De anerkjenner nemlig at man ikke skal legge ned all storfeproduksjon, og er rause nok til å se gjennom fingrene med at grasfôra kyr slipper ut mer metan enn de som får kraftfôr om bare nettoutslippene går ned.

Selvsagt er bidraget fra kurap langt mindre enn fra fossilt brensel, men landbruket slipper ikke unna når alle sektorer skal bidra til kutt. Å skule til metanutslipp er verken et blindspor eller noen logisk brist. Færre drøvtyggere betyr lavere metannivåer i atmosfæren og mindre global oppvarming.

At metannivået ikke øker dersom antall drøvtyggere er konstant er ikke noe argument for å opprettholde et svært høyt antall drøvtyggere. Spiser vi halvparten så mye rødt kjøtt kan vi gå ned på antall dyr, fôre dem med mer gras og opprettholdt kulturlandskapet.

Annonse

Netto karbonfangst ved beiting er også overvurdert av Regenerativt-bevegelsen. Norsk grasmark binder helt marginale mengder C (10 kg/daa/år), og lett stripebeiting, tråkk og andre kreative forklaringer endrer lite på dette. De som hevder noe annet har ikke forstått hvordan jord og karbonbinding fungerer.

Så kan vi være enige om at landbruket har drevet rovdrift på matjorda vår og at regenerering er sterkt tiltrengt. Men for Norges del er det hovedsakelig to typer jord som trenger dette: Åkerjord som brukes til ensidig kornproduksjon og jord i husdyrintensive områder der altfor store mengder møkk spres på lite areal.

Annen beitemark trenger i svært liten grad regenerering. Jeg har sagt det før: Kanaliseringspolitikken har gått for langt og ødelagt jordhelsa både i kornområdene og i de mest intensive husdyrområdene.

Så er det et paradoks at åkerjorda har godt av å bli grasmark år om annet, mens klimaet og folkehelsen ikke trenger så mye drøvtyggerkjøtt. Vi kommer neppe tilbake til allsidig drift med husdyr på alle gårder, varierte omløp og melkeproduksjon nær forbrukerne.

Men om prisen på kraftfôret økes så grovfôr blir mer lønnsomt, og tilskuddsordningene dreies i retning av lønnsomhet for små besetninger, til og med i områder med utstrakt åkerdrift, så er vi på riktig vei.

Et siste hjertesukk: Ikke lulle dere inn i en romantisk forestilling om at planter og mikroorganismer kan skaffe seg (eller «aktivere») det de trenger av næring fra mineralene i jorda.

Tar man ut en avling må man tilbakeføre næringen som fjernes. Det er svært lite av de viktigste plantenæringsstoffene i norsk mineraljord, og det er kun mikronæringsstoffer jorda i noen grad kan forsyne planter med over tid.

At plantene på beitemark og på jord med allsidige omløp får det de trenger skyldes hovedsakelig at næringsstoffer fra innkjøpt fôr havner i møkka, at det er belgvekster i grasmarka, og at man tar ut lite avling.