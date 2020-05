Regelverket ikke en hindring for å kunne håndtere fremtidige pandemier

Nationen skriver i en leder 24. april at det nye regelverket om medisinsk utstyr vil medføre at helseforetak ikke lenger kan egentilvirke medisinsk utstyr, herunder laboratorietester. Det fremstår som om krav til egentilvirkning er noe nytt, og at det ikke er behov for verken dokumentasjon eller tilsyn i dag. I Norge har vi imidlertid regulert helseforetakenes egentilvirkning av medisinsk utstyr siden 2005 gjennom forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.

Les Nationens leder her:

Les også: Stortingsflertallet svekker beredskapen i helsevesenet

Annonse

Forskriften setter rammer og krav for egentilvirkning internt i helseinstitusjoner. Nytt med forordningene om medisinsk utstyr om medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr er at egentilvirkning nå reguleres i alle EØS-land, ikke bare Norge. Kravene i forskrift om håndtering av medisinsk utstyr er i all hovedsak de samme som nå fremgår av EØS-forordningene om medisinsk utstyr. Regelverket er ikke en hindring for å kunne håndtere fremtidige pandemier.

Helseinstitusjoner vil fortsatt kunne utvikle og bruke egne tester gjennom forordningen om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Norge har som sagt hatt regler om egentilvirkning siden 2005. Det er fordi vi mener at også medisinsk utstyr som utvikles internt i en helseinstitusjon og potensielt brukes i behandlingen av svært mange pasienter også må ha en viss standard.

Les også: Jeg klapper ikke for Bent Høie

Fra et pasiensikkerhetsperspektiv har vi derfor siden 2005 krevd at helseinstitusjoner må kunne dokumentere visse krav til sikkerhet og ytelse for internt utviklet medisinsk utstyr. Dette er det Statens legemiddelverk som fører tilsyn med. For norske helseinstitusjoner medfører gjennomføringen av forordningene om medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr i norsk rett derfor i praksis ikke store forskjeller fra dagens regelverk. Det stilles ikke krav til at egentilvirket medisinsk utstyr skal CE-merkes, faktisk fremgår det eksplisitt at de ikke skal CE-merkes.

Forordningene skal legge til rette for innovasjon og hindrer ikke helseinstitusjoner fra å kunne utvikle tester. Dette fremgår også tydelig av forordningenes fortale. Men som i dag må helseinstitusjoner også i fremtiden kunne dokumentere sikkerhet og ytelse for å kunne behandle pasienter med utstyr de selv har utviklet.