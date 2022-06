Reduser tollbarrierene for utenlandsk mat

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette tror de vil øke Norges egenproduksjon av mat. Logikken er at krigen i Ukraina har gjort at mye mat som produseres i utlandet, bortfaller.

Det rammer norske forbrukere ved økte matpriser og dårligere tilgjengelighet på enkelte varer. Derfor mener de at Norge må produsere mer mat. Er det fornuftig?

Hvilke konsekvenser gir det for nordmenn at politikerne bruker stadig mer skattepenger på subsidiering av landbruket, og innføring av stadig flere tollbarrierer som hindrer utenlandske matprodusenter i å eksportere maten til Norge?

I debatten om norsk landbrukspolitikk brukes en definisjon på selvforsyningsgrad som utelukker nesten all produksjon av fisk. Sannheten er at matproduksjonen basert på norske råvarer utgjør mer enn 80 prosent av forbruket. Regner man utenrikshandelen i verdi og ikke kalorier, er Norge nettoeksportør av mat, ifølge professor Erling Vårdal, professor Rolf Jens Brunstad og forsker Ivar Gaasland.

For bønder i u-land er det uheldig med tollbarrierer. Den mest effektive hjelpen Norge kan gi til verdens fattigste, er å la fattige bønder i andre land handle med nordmenn. Ordtaket “Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.”, passer godt i denne sammenhengen.

Mens politikerne har besluttet å bruke 40 milliarder skattekroner på bistand hvert år, så nektes de fattigste i verden å selge varene sine til nordmenn. Ofte forsvinner pengene i korrupsjon eller til prosjekter som ikke hjelper verdens fattigste. Er det mulig å kjøpe mat fra mange land, vil matsikkerheten i Norge bli bedre - fordi det sjelden vil være ustabilitet i mange land samtidig.

Tollbarrierer gjør at mat produsert i andre land, blir dyrere å kjøpe for norske forbrukere. Norsk matproduksjon er også dyr, hovedsakelig som følge av at det er dyrt å produsere mat i et land som er så kaldt som Norge er. I dagens situasjon med økende bensinpriser og strømpriser, har innbyggerne i Norge fått kraftig økte utgifter.

Å gjøre det motsatte av det Borch og Vedum ønsker, nemlig å redusere tollbarrierer for import av utenlandsk mat, ville bidratt til lavere matpriser og bedre økonomi for “vanlige folk” og “uvanlige folk” i Norge.

Videre påvirkes matprisene av de økte bensinprisene, ved økte transportkostnader. Liberalistene har foreslått å fjerne alle bensinavgiftene. Med en bensinpris på 25 kroner, vil en fjerning av alle avgifter redusere bensinprisen til litt over 13 kr. Det vil motvirke økte transportkostnader.

Å subsidiere bøndene koster mye for nordmenn. Bøndene får i gjennomsnitt 900.000 kroner i statsstøtte hvert år. Totalsummen er 35 milliarder kroner årlig. Fordelt på norske yrkesaktive (2,837 mill nordmenn), må hver yrkesaktive betale 12.000 kr hvert år til norske bønder. Disse skattepengene burde istedenfor, den enkelte selv bestemme over.

Man kan stille spørsmål ved om landbruksministeren og finansministeren har noen grenser for hvor høye skatter og matpriser nordmenn må finne seg i. Bør mat være en luksus som kun folk med høy lønning kan unne seg? Politikken som foreslås av landbruksministeren og finansministeren vil nok bidra til å øke matprisene og gi mange enda dårligere økonomi. Dette er uakseptabelt.

Samtidig som bøndene subsidieres av staten, har bøndene fått sin frihet til å selge sine varer og bestemme over egen eiendom sterkt redusert. Liberalistene ønsker å fjerne reguleringer knyttet til salg av egne produkter på gårdsutsalg og nettbutikker.

Bøndene vil da sitte igjen med en større del av salgsprisen for sine varer. Dette vil bedre bøndenes økonomi, redusere avhengigheten av statlige subsidier og øke selvstendigheten fra staten.

Liberalistene vil altså gi bøndene mer frihet og selvstendighet. Hvis du vil ha bønder som i stor grad detaljreguleres av staten, så kan du fortsette å stemme på et av stortingspartiene. Hvis du derimot vil ha selvstendige bønder med frihet over sin egen arbeidsdag og over egen eiendom, bør du stemme Liberalistene.