Den 5. mai kunne man i Nationen lese bransjeleder i Virke, Vibeke Andersen, argumentere varmt for dagligvarekjedenes egne merkevarer. Det er ikke overraskende at Virke, som skal forsvare de rike dagligvarebaronenes interesser, ønsker et frislipp på kjedenes egne merkevarer (EMV).

De er jo selvfølgelig tjent med å ha kontroll på mest mulig av verdikjeden, så de slipper å dele overskuddet de melker ut av den norske forbruker, med noen andre enn seg selv.

De siste årene har dagligvarebaronene havna helt i toppsjiktet på kapitals liste over Norges rikeste. Samtidig taper bøndene terreng, og bondens andel av matvareprisen i butikken blir stadig mindre.

Dette skjer fordi butikkjedene tar kontroll over verdikjeden, for eksempel gjennom EMV, som Folkets, Xtra, Jacobs Utvalgte og Eldorado. Det vi i realiteten ser er en utskvising av de andre aktørene. Vi får ikke bedre utvalg, bare flere varianter av samme produkt.

Hvordan mener Virke at dette bidrar til bedre konkurranse?

Kjedeeierne gjør det de tjener mest på, de skviser ut kjente merkevarer som Tine og Gilde for å gi plass til sine egne merkevarer. Dette er for øvrig merkevarer som eies av bonden og hvor overskuddet går tilbake til bøndene.

Prisene på kjedenes egne merkevarer er i mange tilfeller kunstig lave og blir da ofte finansiert via kunstig høye priser på “originalvarene”, som for eksempel Tine og Gilde. Virke forsvarer altså et marked hvor dagligvarebaronene får rom til å opptre kynisk overfor forbrukere og produsentene i verdikjeden.

Vi har i åtte år hatt en regjering som har sittet og sett på at kjedeeierne har fått mer og mer makt og tatt seg mer til rette, mens de lurer forbrukerne til å tro at de får bedre utvalg og lave priser, som Andersen i Virke snakker så varmt om.

Den tid er forbi, og det er forståelig og et positivt tegn at virke er bekymret for at Sp/Ap-regjeringen vil gjøre grep som tar makten vekk fra dagligvarebaronene.

Vi i Senterungdommen er glade for at vi har en regjering som i sin regjeringsplattform tydelig slår fast at de ønsker å: “Sikre en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat gjennom bedre tilsyn, større åpenhet og mer rettferdig fordeling av verdiene i hele kjeden.”