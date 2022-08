Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Fasan bør fortsatt være utsatt vilt» skriver Helge Heimstad i Nationen, og det starter jo flott. Det legges fram som om rapphøns var sterkt truet (er sterkt truet) og måtte ha hjelp i form av innførte befrukta egg.

Det ramses opp om toll og befrukta egg og avl og formering og utsetting og alt mulig. Leser man videre, ser det ut til at det er stor bekymring angående nedgang og fortolkning av regler om utsett… Det opplyses at rapphøna er en norsk art, men har gått sterkt tilbake.

Jeg må nesten smile litt trist. Det er som å lese det totale motstykket når det gjelder ulv som også er en norsk art, men har gått sterkt tilbake pga enkeltes trang til å utrydde. Rapphøna fløy ikke hit selv, mens har ulven kommet på egne labber.

Hvorfor vil TJFF bevare? I dobbeltmoralens navn er det ikke av bekymring for artens tilbakegang. «Muligheten for trening på rapphøns og fasan er viktig for personer som ikke har tilgang på eget jaktterreng og gir avlastning for annen vill fugl.»

Det sammenlignes med fjellrev og nevnes artsdiskriminering, noe som har pågått i mange år når det gjelder ulv. Videre nevnes dyrevelferd, men hvordan kan man tro at utsett av fugl som skal brukes som blinker på jakttrening, er god dyrevelferd?

Fugler skal settes ut for å brukes som blink i trening for urutinerte børsebærere? Hvor mange fugler skadeskytes i denne treningen? For trening er jo hva man gjør når man er urutinert, så skadeskyting er dømt til å forekomme – på levende individer som føler skrekk og smerte når de blir plaffa løs på. De blør, de lider, like mye som et menneske ville ha gjort.

Det hjelper lite å være bekymret for artsmangfold og rapphønas tilbakegang hvis man kun vil sette ut rapphøner for å drepe dem som blinker for å øve seg på å drepe fugler når man skal på jakt. Dette er uetisk, uansvarlig og så langt i fra dyrevelferd man kan komme, og har ingenting med artsbevaring å gjøre, samme hvordan man forsøker å pynte på det med vakre ord.

Vi lever i 2022, til orientering. Golfere bruker ofte simulator for å trene. Det er mange som bruker simulator for å trene: Piloter, skippere, astronauter. Så kjøp dere et dataspill og lær dere å drepe med 3D-briller på, så skåner dere mye natur og slipper å drepe uskyldige rapphøner som aldri ba om å bli skyteskiver for trening. Det er absolutt på tide å tenke nytt.

Kanskje det er på tide å forflytte all jaktaktivitet til 3D og virtuell jakt i noen år, så får naturen en sjanse til å komme seg på fote igjen etter menneskenes evige herjinger. Det må jo være en vinn-vinn for alle parter…