Ran, ikke bytte

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Senterpartiet Finnmark) har spurt statsråd Odd Emil Ingebrigtsen (H) om følgende:

Hvordan har minister Ingebrigtsen tenkt seg at nord-norske sjarker – som fratas 21 518 tonn - skal komme seg til området vest av Irland for å hente «byttefisken» som EU skal innvilge Norge?

Ingebrigtsens brevsvar bekrefter - i stedet for å svare på Iversens spørsmål – at de data som Iversen bygget på var korrekte, og at regjeringen igjen lar nord-norske kystfiskere bli en salderingspost for i all hovedsak vest-norsk havfiskeflåte.

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU. I bytte skal Norge få fiske etter kolmule, lange, brosme og noen andre fiskeslag vest av Irland.

Hvor mye av dette som er «papirfisk» får vi først rede på når året er omme. Selv om Storbritannia går ut av EU skal EU fiskeflåten få fiske den samme mengde som da Storbritannia var medlem av EU. Og det selv om den britiske andelen av EU- torskekvoten utgjør 50 prosent.

Dersom Norge virkelig har tenkt å la britene få fortsette sitt fiske i Barentshavet etter Brexit, må statsråden komme opp med oppimot 15.000 tonn ekstra(!)

De som fisken tas fra, er nord-norske kystfiskere. De som får kvotebyttet EU-fisk er havfiskeflåten, hovedsakelig på Vestlandet. Dette synes statsråden er ok. Det er altså ok for regjeringen å ta millioninntekter fra nord-norske fiskere og gi dette til havfiskeflåten i vest. De som blir ranet får ingen ting i bytte. Det er altså intet bytte!

Dette må stoppes! Jeg foreslår at Fiskarlaget og Kystfiskarlaget går samme om en protest mot at EU får fortsette sitt fiske som om Brexit ikke har skjedd.