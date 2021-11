Q-Meieriene er en del av løsningen for norsk landbruk

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sitat 1: «Gulost som kan forveksles med Norvegia og brunost som kalles «Gudbrand» er ikke så veldig berikende for nordmenns smaksløker, enn si valgfrihet».

Fakta: Q-Meieriene har jevnlig og offentlig dokumentert vår oppfatning om at det er Tine som kopierer Q-Meieriene, altså motsatt av antydningen. Både Skyr® og Q-yoghurt på pose er innovasjoner som både har økt per capita forbruket på yoghurt i Norge og bruken av norsk melk. Vi aksepterer ikke at vi er kopister.

At lettmelken er rosa er rett og slett et kategorispråk, og la oss minne om hvem som introduserte skrukork på melka. At kjedene har egne merkevarer som ligner på markedslederprodukter er imidlertid godt kjent, men er en annen problemstilling. Utvalget er i dag et helt annet enn da Tine hadde monopol.

Sitat 2: «Q-Meieriene er allerede ute og dyrker offerrollen sin».

Fakta: Q-Meieriene ønsker rettferdige rammebetingelser. Det betyr i praksis lik melkepris, sånn at vi kan starte på samme startsstrek. Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for at Q-meieriene skal kunne skape sterk konkurranse til beste for melkebonden, forbrukeren og norsk landbruk.

Tine har ved flere anledninger innrømmet at konkurransen har gjort dem bedre. Målt i salg er Q-Meieriene 8 prosent av Tine, det sier mer om størrelsen vår enn en liste i Kapital.

Sitat 3: «Q-Meieriene antyder at Landbruksdirektoratets støttekutt er bestilt av Tine … uten å legge frem noen som helst dokumentasjon» Fakta: Bondelaget og Tine har i ulike fora og årsrapporter vært svært tydelige på at de ønsker, og at de aktivt vil jobbe for, en avvikling av disse tilskuddene.

Etter at Landbruksdirektoratet i fjor sommer konkluderte med at støtten fortsatt var berettiget, skrev Bondelaget flere brev som fikk Landbruksdirektoratet til å ta opp saken på nytt. Disse brevene dokumenterer at en ny gjennomgang var et krav. Dermed satte Landbruksdirektoratet i gang på nytt, med nye tall fra Tine og fikk konklusjonen som Bondelaget og Tine ønsket seg.

Sitat 4: «Det er ikke så lett å skjerpe seg selv og egen drift, når man sitter og venter på de årlige rettferdighetsmillionene». Fakta: Dette er ikke «rettferdighetsmillioner».

Påstanden er respektløs overfor de som har bygget Q-Meieriene over mange år. Q-Meieriene tapte penger i mange år, men har jo nettopp ved å utvikle selskapet skapt en god utfordrer til Tine. Konkurransefremmende tilskudd er akkurat det de heter. Greit å minne om at den største mottakeren av PU-midler er Tine.

Sitat 5: «… ordningen sender 200 millioner inntektskroner til meierister og kopister istedenfor til melkebøndene.» Fakta: PU-ordningen (prisutjevningsordningen) sine inntekter kommer fra avgifter på konsummelk, betalt av forbrukerne i butikken.

Inntektene fordeles deretter hovedsakelig på osteprodukter og konkurransetilskudd. Dette er altså ikke midler som er tatt fra melkebøndene. Q-Meieriene betaler inn ca. 250 millioner til ordningen og får tilbake ca. 150 millioner, og er dermed netto bidragsyter. I forhold til størrelsen er det ingen som betaler inn så mye til ordningen som Q-Meieriene.

Q-Meieriene registrerer at regjeringsplattformen fra Hurdal ønsker å fase ut konkurransemidlene av PU-ordningen. Vi registrerer at ingen kan fortelle oss hva alternativet er eller hvordan dette skal gjøres.

Vår holdning er at hele PU-ordningen må gjennomgås i 2022, akkurat som politiske myndigheter har uttalt at de skal. Da må det gjøres helhetlig og objektivt, sånn at vi får et troverdig og forutsigbart virkemiddelapparat som er tilpasset målene. Ett av disse målene må fortsatt være konkurranse på like vilkår.

Q-Meieriene er en del av løsningen for norsk landbruk, og vi ønsker å spille en positiv rolle. Men da kan ikke et overraskende vedtak fra Landbruksdirektoratet, med det vi oppfatter som en svak prosess med mangelfull kvalitetssikring, sette Q-Meierienes fremtid på spill. Vi tror de langsiktige konsekvensene av mindre konkurranse kan bli store og uønskede for samvirket.

Kavli og Q-Meieriene er eid av Kavlifondet, som gir bort hele overskuddet til gode formål.