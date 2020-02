Prøver Nei til EU å vri seg unna?

14.02 fikk jeg svar på tiltale av Reidun Heggen Berntsen i Ungdom mot EU. I dette svaret tyder det på at jeg enten har blitt misforstått, eller så har Heggen ønsket å misforstå.

Les debattinnlegget til Reidun Heggen Berntsen her:

Les også: Europabevegelsen har mye å lære av ungdommen

08.02 skriver jeg et innlegg i Nationen hvor jeg forsvarer vår generalsekretær Fredrik Mellem og hans utspill angående Senterpartiets retorikk. Jeg står fullt og helt ved mitt forsvar av Mellem og jeg mener fortsatt at det må være på sin plass for Europabevegelsen å ta til motmæle når proteksjonistisk og til dels nasjonalistisk retorikk blir brukt av Nei-siden.

Annonse

Heggen skriver i sitt innlegg 14.02 «at partiene kommer sammen om EU-motstanden er depolarisering av debatten.» Dette trenger nødvendigvis ikke være sant. I Europabevegelsen har vi også medlemmer fra de fleste partier. Grunnen til at Heggens påstand ikke stemmer er av den grunn at selv om vi alle «trer ut av» våre tradisjonelle partier, trer vi altså inn i en Ja- eller Nei- bevegelse som i seg selv er ganske polarisert hvor man enten er for eller imot. Det at nyansene blir visket vekk med nasjonalistisk retorikk og feilinformasjon gjør bare saken verre.

Når Heggen velger å sitere meg på at jeg mener Nei-siden driver med feilinformasjon blir faktisk mitt poeng bevist nok en gang. Jeg la faktisk et konkret eksempel på bordet for å bevise min påstand: den berømte ACER-debatten. Dette nevnes ikke av Heggen i det hele tatt og det kan se ut som hun vrir seg unna. Men jeg forstår godt at Heggen ikke ønsker å prate om ACER da hennes moderorganisasjon «Nei til EU» bedriver en nokså «fargerik» affære ved å saksøke den norske stat.

Jeg legger også merke til at Heggen bruker det gode gamle «sentraliseringsargumentet» i sitt innlegg. Jeg kan forsikre Heggen om at det er folkevalgte som sitter i EU og om vi skulle bli fullt ut EU-medlemmer så er det jo sannsynlig at en nordlending kunne fått plass i Brussel. Da hadde Norge hatt representanter til å tale våre saker i Brussel. Dette er ikke sentralisering, det er demokrati.

Jeg håper mitt poeng har kommet tydeligere fram og at vi kan gå videre fra dette. Debattklima er viktig, men det er også en faktabasert debatt. Om jeg har tolket Heggen riktig mener hun altså at det er vanskelig for nordlendinger å påvirke makta i Oslo. Da burde diskusjon av ACER over en kaffe i Oslo være løsningen. Da hadde jeg regnet med at både debattklima og ACER-saken er ute av verden. Kanskje sentraliseringsargumenter og.

Jeg skal gi Reidun Berntsen Heggen rett i én ting: Ja, vi har flinke folk i ungdomsorganisasjon «Europeisk Ungdom».