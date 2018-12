Produksjon av mat må skje i hele landet

Vi i Telemark Bondelag mener at et mangfold av gardsbruk over hele landet, gir den beste sikkerhet for en stabil og forutsigbar produksjon av mat. I tillegg er det god utnytting av landets naturgitte forutsetninger for matproduksjon. Derfor må distrikts- og landbrukspolitikk sees i sammenheng.

Norges finmaskede nett av gardsbruk – i Distrikts-Norge og i sentrale strøk - bidrar til forsyningssikkerhet, til verdiskaping og sysselsetting, og til knoppskyting. Eksempel på dette er at første og annen plass under årets Oste-VM, kommer fra små gardsbruk på henholdsvis Vestlandet, og i Telemark.

Landet har vært gjennom en vekstsesong hvor store områder har vært preget av tørke og ekstrem varme over lang tid. Dette har utfordret norsk matproduksjon på en kraftfull måte, i store deler av landet. Situasjonen i Norge dette året, har også vært situasjonen i store områder av Europa.

Som nasjon bør vi verdsette at vi har et mangfold av små, mellomstore og store gardsbruk i hele landet. Det har i år bidratt til en god opprettholdelse av norsk matproduksjon.

Annonse

Norske myndigheter må ta høyde for at det internasjonale utbudet av mat vil bli langt mer begrenset i framtida, på grunn av store klimaendringer og befolkningsvekst. Det vil sette større krav til vår egen selvforsyningsevne.

Høyre og Fremskrittspartiet vil ha et annet norsk landbruk enn flertallet på Stortinget. Det kommer klart fram i de to partienes program, og det har kommet klart fram i en rekke forslag fra nåværende regjering.

Forslagene har blant annet handlet om å endre tilskuddsordninger som har til formål å opprettholde, og utvikle et mangfold av gardsbruk over hele Norge. Noen av forslagene har regjeringen fått gjennomslag for, men mye har vært stoppet av en opposisjon i Stortinget, hvor KrF har markert seg klart.

Vi forventer at KrF i de kommende regjeringsforhandlingene har norsk matproduksjon som en av sakene med høyest prioritet.

Vi forventer også at en forutsetning for en eventuell regjeringsdeltakelse for KrF, er at partiet får tunge gjennomslag for sine primære standpunkter i landbrukspolitikken.