Nationen - distriktenes næringsavis? Man lurer litt når man leser kommentator Hans Bårdsgårds betrakninger om Nortura-teknokratenes nedleggelse av slakteriet på Otta i fjor.

Bøndene må velge mellom det lille bygdesamfunnet og det store bondefellesskapet, hevder han. Nortura ga "en gavepakke" og "inviterte Fatland" gjennom sin slakterinedleggelse, som gudbrandsdølene kommenterer. Med den logikken hadde vi fortsatt hatt bygdeslaktere i hver kommune, skriver Bårdsgård.

Les også: Bondeeid fjernslakteri eller fjerneid nærslakteri

Så historieløs er nok ikke Nationens kommentator. Og når han legger til at kanskje undervurderte Nortura de lokale reaksjonene på nedleggelsen og konkurrenten Fatlands vilje til å fiske i rørt Lågen-vann, har han et godt poeng.

Nortura tjener ikke nok til å opprettholde alle slakterier. Slakteristruktur koster. Det hjelper ikke med markedsandeler man knapt tjener på, fremholder Bårdsgård og peker derved på noe av problemet. For det "race to the bottom" Nortura-ledelsen deltar i med stadig mer sentralisering av slakteri- og produksjonsanleggene, gir jo ikke bedre resultater.

Les også: Gir 135 millioner tilbake til medlemmene

Per Olaf Lundteigen med flere skriver i Nationen at det nye private slakteriet på Otta er et varsko til Nortura. Den mobilisering vi har sett i Gudbrandsdalen, med sine stolte samvirketradisjoner, for fortsatt slakteri, er et resultat av vedtak hos et svekket Nortura.

Les også: Det nye slakteriet er eit varsko til Nortura

Annonse

Det går en grense for samvirkebøndenes lojalitet, skriver Sp-representantene. Mens opprørte bønder må stå skolerett for Bondelags-leder Lars Petter Bartnes, som anklager dem for å svikte kjøttsamvirket ved å åpne for private slakterier. Spørsmålet er - hvem svikter hvem?

Snart er vi er tilbake til start med ett fellesslakteri, og Nortura er blitt det nederste leddet som underleverandør i Joh. Johansson og Rema-Reitans maktvertikal. Der matbaronene ved hjelp av egne merkevarer og andre grep til slutt kontrollerer hele verdikjeden fra jord til bord.

Noe av problemet for bøndenes produksjons- og salgssamvirker har lenge vært at samvirkebøndenes ledere har kjøpt markedsfundamentalistenes narrativ med hud og hår. Hvor blir samvirkedemokratiet av når ledersjiktet har forskanset seg i Oslo?

En konsernledelse av 11 direktører med bakgrunn som ikke akkurat oser av samvirkeånd. Dominert av folk med bakgrunn fra økonomi og markedsføring, reklame og kommunikasjon og selskaper som Siemens, Idun, Orkla, Bring, Geelmuyden.Kiese, Procter & Gamble. Og med fullverdige slakteri- og produksjonsanlegg som i dag kan telles på en hånd. Det blir mye trailertrafikk av slikt.

Det er ikke fra bygdeslaktere Nortura er oppstått, men fra de regionale andelslagene som ble bygd opp over det ganske land på 1950- og 1960-tallet. Fra den gang kjøttprodusentenes eget samvirke tok form etter andre verdenskrig med industrielle slaktelinjer hentet fra de store slakteriene i Chicago, reguleringsanlegg (frysehaller) og kjøttforedling i regionale andelslag over det ganske land under NKF-paraplyen.

Med Ås-kandidatene fra bøndenes eget universitet som selve limet mellom samvirke som forretning og samvirke som demokrati. Det første den nye Nortura-styreleder Trine Hasvang Vaag gjorde for et par år siden, var å kaste den siste Ås-kandidaten på dør. Inn kom en direktør fra Siemens. Mens "resultatoppnåelsen" fortsatt lar vente på seg.

At Gudbrandsdalen er en dal med stolte samvirketradisjoner, har Lundteigen rett i. Det nye private slakteriet på Otta skal hete Gudbrandsdal Slakteri. Et tradisjonsrikt navn i kjøttsamvirket, den gang andelslaget Gudbrandsdal Slakteri med anlegg på Lillehammer og Otta.

I en ting har Hans Bårdsgård fullkomment rett. Når han skriver at landbrukssamvirkene var håndfaste verktøy for å bygge markedsmakt, i en tid der den grossererske oppkjøper kunne sette svake og fragmenterte leverandører opp mot hverandre. Det er jo selve poenget.