Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ser vi på ‘verstingen’ metangass, som er i fokus når det gjeld drøvtyggarar og raudt kjøt, står risdyrkinga for heile 12 prosent av metangassutsleppa i verda. Årsaka er nedbryting av organisk materiale utan nok oksygentilgang i dei våte rismarkene – ris vert dyrka ‘under vatn’ i heile vekstperioden. Mest risdyrking finn me i Kina og India.

Risdyrkinga er derfor ei viktig årsak til global oppvarming. Den er òg ressurskrevjande på grunn av det store behovet for vatn i ei verd med vassmangel i mange område. Risdyrkinga er i tillegg negativ for miljøet fordi ris tek opp nitrogen frå gjødsla dårleg, og slik er ei kjelde til nitrogen-forureining i område med mykje risdyrking. Bruken av sprøytemiddel er heller ikkje uproblematisk.

Samstundes er ris ein viktig del av ‘den daglege føda’ for halvparten av befolkninga på jorda, og ein kan ikkje slutte å dyrke ris.

Ris vert sagt å stå for om lag ein femdel av kaloriane verda konsumerer, og er sjølvsagt også svært viktig i dei lokale matkulturane – vi kan nemne sushi i Japan, biryani i India og galinhada i Brasil.

Annonse

Det vi kan gjere, ved sida av å prøve å finne fram til dyrkingsmetodar som gir mindre utslepp av karbon og spesielt metan, er at menneska i dei områda av verda som ikkje er avhengige av å få ris på bordet, byter ut ris med eit av dei to andre matslaga som er hovudkjelder til menneskemat – korn og potet.

Potet gir eit utslepp av berre 0,13 gram CO2-ekvivalentar per kilokalori, pasta om lag det doble – 0,22 gram CO2-ekvivalentar per kilokalori, men ris meir enn det firedoble av potet – heile 0,55 gram CO2-ekvivalentar per kilokalori.

Av ris, korn og potet er poteten derfor klårt mest miljøvenleg, og kan dessutan dyrkast under dei vanskelegaste klimatiske tilhøva. Men poteten blir stadig sjeldnare å sjå på norske matbord.

Skal ein tenkje miljø og global oppvarming, burde bruken av ris i Noreg vore avgrensa til tradisjonelle rettar og spesiell festmat. Når dei som kjempar mot raudt kjøt og bruken av drøvtyggarar til å foredle gras til menneskemat i form av kjøt og mjølk, samstundes følgjer moten og byter ut poteten med ris, verkar det derfor svært inkonsekvent – ein blir freista til å seie hyklersk.

Helsemessig gjer det knapt forskjell om ein ét ris eller kokt potet. Iallfall dei som vil ‘gå langt’ for å redusere utslepp og global oppvarming, burde få risen vekk frå det daglege kosthaldet. Parallelt med diskusjonen om raudt kjøt, burde vi få ein diskusjon om bruken av ris i tradisjonelle ‘potetland’ som Noreg.