I Rørosmeieriet, som overtok etter at meierisamvirket la ned sitt meieri på Røros, og som har gjort stor suksess med sine økologiske produkter, kommer nå det midtnorske investeringsselskapet Salvesen & Thams inn som hovedeier. Hittil har Rørosmeieriet vært eid av lokale krefter.

Noen mil sørvestover, i Alvdal, har for lengst Synnøve Finden tatt over Tines anlegg og har også planer for Tines gamle anlegg på Tolga midt imellom. Oste- og melkeproduktprodusenten eies av Oslo-baserte kapitalister med sterk dragning mot skattely.

Slik går det når det bondeeide samvirket drives utelukkende etter blåruss-prinsipper. Flanken legges åpen både her og der. Nærheten til eierne, altså produsentene, forsvinner, og potensiell særegen lokal matproduksjon overlates til privatkapitalen.

Er bondesamvirkene snart tilbake til start med ett fellesmeieri og ett fellesslakteri? For den samme utviklingen ser man i kjøtt- og eggsamvirket Nortura.

I konkurransens navn får selskaper som Synnøve Finden og Q-meieriene et tilskudd for å utjevne "ulempen" man har ved å måtte honorere sine private eiere. En ulempe i den forstand at mens Tines melkeprodusenter også er eierne, er de privateide meieriselskapene belemret med aksjonærer som skal ha sitt utbytte. Med andre ord, hos Tine betyr høyere pris for melka også større avkastning for eierne, hos de private blir det motsatt. Lavere melkepris gir høyere avkastning til aksjonærene.

Det var jo nettopp slikt de bondeeide samvirkene ble bygd opp for å eliminere. For å slippe å stå med lua i handa og bli skviset. Og hva er det forbrukerne får igjen for konkurransen? En smaksforskjell på rømmen fra Q-meieriene og Tine? På melka? Den skal du lete lenge etter. Men designen på innpakningen er definitivt forskjellig. Samt ørten forskjellige yoghurt-produkter og annet fjas.

Konsernledelsen i de bondeeide produksjons- og salgssamvirkene sitter i Bjørvika og på Løren i Oslo, fjernt fra det virkelige liv, mens de i stedet burde ha lyttet til en viss partileders dictum om betydningen av å være "nært folk". Og unnskylder seg med konkurransen i beste blåruss-stil. Utviklingen er ikke til å misforstå. Den utvidede prisutjevningsordningen er et eklatant eksempel på at privatkapitalen sakte, men sikkert bryter ned samvirkene og trenger seg inn på deres enemerker. Anført av statssubsidierte professorer som lobbyister.

Rørosmeieriet har vært så sin sak – inntil nå. Det er symptomatisk for utviklingen at den trondhjemske "storkapital" tar over etter lokale krefter. Salvesen & Thams ble forresten i sin tid startet av herrene ved samme navn for å bygge og drifte Thamshavnbanen for Orkla Grube-Aktiebolag.