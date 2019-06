Posten - har den en fremtid?

Det argumenteres med at færre og færre leser papiraviser. Det er korrekt – men ifølge Norsk mediebarometer leste 30 prosent fortsatt papiraviser i 2018-en svak nedgang på 2 prosent fra året før.

Papiravisenes andel av inntektene er fortsatt over 70 prosent.

Forslaget om å begrense postombæringen til 2/3 dager i uken vil i følge Mediebedriftenes Landsforbund føre til at 200.000 dagsavislesere ikke får avisen hver dag og må nøye seg med gårsdagens nyheter.

Annonse

Det skal digitaliseres. Regjeringen vil avsette 800 millioner kroner over tre år pluss 10 millioner kroner til digitalisering for å gi avisene rom for omstilling. Det er altså ikke spørsmål om hva leserne vil. Mange innbyggere er analoge, og forblir analoge.

Posten Norge A.S er klassifisert i kategori 3 - et selskap med forretningspolitiske mål - altså overskudd.

Et moment som ikke har kommet frem, er Posten som den institusjon myndighetene har dersom det digitale svikter. I 2018 hadde vi et tilfelle i Nord-Norge hvor IT, mobil og fasttelefon ikke fungerte. Radio og TV kan også settes ute av funksjon. Posten er det eneste landsomfattende fysiske sambandsmiddel vi har i en slik situasjon.

Konklusjon:

Man bør tenke seg om før man går til det skritt å avvikle Posten. Postens mål skal være å betjene innbyggerne, ikke å gi overskudd.