Positive signaler om skolemat

Det er positive signaler som kommer fra den nye regjeringen om å innføre et skolemåltid. Signalene er forsiktige, og det skjules på ingen måte at dette skal være noe enkelt og lettvint. Med andre ord trolig brødmat, kanskje litt frukt og grønt og beskjedent pålegg.

Men det er en start, og la oss håpe at det er en start der man løfter betydningen og verdisettingen av mat for barn og unge.

La oss håpe at man på litt sikt utstyrer nye skoler slik at det kan lages et skikkelig godt varmt måltid, med alle makronæringsstoffene og hvorfor ikke tilberedt av elevene selv?

Politikerne må se på mat i skolen som en investering i helse, som vil gi effekter både på kort og lang sikt. Hvordan skal vi verdisette at fremtidens barn og unge faktisk vet at suppe ikke er noe som kommer fra en pose? Hvordan grønnsaker og alle typer animalia skal behandles og prepareres?

Forlaget Lille Måne har siden vår oppstart fokusert på utgivelser rundt helsefremmende kosthold og er en pådriver for at mat & helse og mat & nytelse er tanker og kostholdsfilosofier som kan forenes.

Vi vil oppfordre politikerne, nå som det er et flertall for å gå i retning av et daglig måltid for skolebarna, til å i samme runde tenke på at mat, matkunnskap, tilberedning, servering og nytelse er noe som må sees på i én helhet. Det betyr store investeringer i nye skolekjøkken.

Kan noen matematikere nå begynne å regne på hva dette kan spare samfunnet for? At barna får en varm, mettende kraftsuppe hver dag? En gryterett tilpasset sesongen? Lærer seg å like fisk? Lærer seg at mat faktisk er veldig viktig, og at mat i løpet av skoledagen de spises på skolen – kjøpes ikke fra kiosken eller nærbutikken som frister med boller, energidrikker og søppelmat.

Overvekt og fedme blant barn øker. Økt satsing på (skikkelig) mat i skolen er en av flere løsninger.