Pølsene blir vel ikke bedre med lederbonus

Som kunde vil jeg heller at de som produserer det som Nortura skal videreforedle, fikk noe mer av det jeg betaler for kjøttdeigen, pølsene eller biffen.

Hvem sørger for resultatet? Hvis ikke bøndene leverer godt blir det ikke gode resultat for leder. For jeg antar at leder ikke kan trylle.

Jeg forstår ikke noe av at ledere må tjene så mye mye mer enn all andre. De sitter tørt og godt på sitt kontor og kan sikkert ganske umerkelig flexe et par dager uten at det vil gjøre noen forskjell. Bare reingjøringsfolka kommer når de skal og bøndene leverer det de skal og alle på gølvet gjør jobben sin godt.

Fascinerende med såkalte Key performance indikatorer. En må vel ansette noen ekstra for å beregne om lederen leverer på oppsatte mål. Sikkert en god ide for bøndene med noe mer avanserte evalueringer av det de holder på med så kanskje det blir bonus på dem.

Så får topplederen en million kroner i tillegg til lønn, styrelederen får 870.000 kroner, samt ni direktører i konsernledelsen, visekonsernsjef som også skal få bonusordninger. Fantastisk at bondesamvirke holder på at de ikke skal være lønnsledende.

Men dyktige ledere er tydeligvis bare interessert i penger. Ikke skjønner jeg hvorfor. De fleste lever godt med langt mindre. Tidkrevende må det være også å ta hånd om så store beløp i egen økonomi. Kan det ta oppmerksomheten vekk fra alle de som sørger for at det er noe å lede.

Fantastisk at Norturas medlemmer i snitt får 7803 kroner hver.

Det er så utrolig bra at styret har jobba so grundig med denne nye ordningen. Det viser at styret ikke tar lett på jobben sin.

Si konserndirektører skal ha en halv million i bonus, visekonsernsjefen 750.000 kanskje og så var det toppsjefen en million. Det blir en 5-6 millioner. Pytt pytt. Det hadde ikke blitt mye å dele på medlemmene uansett.

Bare noen kroner mer. Det er bøndenes eget samvirke. Må de legge seg flat for hele denne ideologien om at direktører har så mye ansvar og de må ha så høye lønninger for å gidde å være interessert i interessante jobber. Pølsene blir vel ikke bedre med lederbonus.