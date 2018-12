Pollestads historiefortelling

Senterpartiets Geir Pollestad skriver i Nationen 12. desember at KrF er medskyldig i at det er overproduksjon i landbruket. Dette er i beste fall lettsindig omgang med fakta.

Situasjonen vi nå opplever med overproduksjon i noen markedssegmenter er alvor. Som Pollestad helt riktig påpeker er det en krevende situasjon med den betydelige lageroppbyggingen vi nå ser på enkelte sektorer i landbruket, og konsekvensen dette har for gjennomsnittsinntekten i næringen.

Imidlertid har endringene som har skapt denne situasjonen, aldri vært KrFs politikk. I det stille har vi også bidratt til smidige løsninger som bidrar til å motvirke varig overproduksjon. Det beste eksemplet på det i høst, er at Omsetningsrådet fikk grønt lys fra Landbruks- og matdepartementet til å bruke betydelige midler til en utkjøpsordning for avlspurker for å gjenopprette balansen i markedet for svinekjøtt.

Løsningen falt på plass etter god dialog mellom regjeringspartiene og KrF, og vi vil gi landbruks- og matminister Bård Hoksrud honnør for at han ikke valgte å ri politiske kjepphester i denne saken.

I forrige periode var den parlamentariske situasjonen slik at Solberg-regjeringen hadde flertall med enten KrF eller Venstre, og regjeringen kunne fått gjennomslag for sin politikk uten KrF.

Det er en kjensgjerning at Venstre ligger nærmere Høyre og Frp i deler av landbrukspolitikken enn det KrF gjør. KrF kunne lagt seg på Sp-linja og stått på sidelinjen med høylytt retorikk som vårt eneste våpen. Konsekvensene av dette for landbruket ville ha vært betydelige.

Annonse

Heldigvis gjorde ikke KrF dette. KrF gikk i forhandlinger for å trekke landbrukspolitikken mot sentrum. Konsekvensen var at vi brukte vår posisjon til å flytte politikken uten å ha kjøttvekta til å stoppe alle endringer.

Likevel er det en kjensgjerning at KrF gjennom de siste fem årene har opparbeidet betydelig tillit i landbruket nettopp fordi vi har sikret kontinuitet, forutsigbarhet og gode økonomiske rammevilkår for norske bønder.

Årets jordbruksoppgjør med en ramme på 1,1 milliarder kroner og en innretning som særlig ga små og mellomstore bruk et økonomisk løft, er det beste eksempelet på at KrF utgjør en forskjell i landbrukspolitikken.

Også vår klare beskjed til regjeringen om å legge friske midler på bordet da de ble forhandlet om en tilleggsavtale etter årets katastrofale tørke, ga resultater i form av en romslig økonomisk ramme og forlik mellom bondeorganisasjonene og staten.

Når Pollestad nå hever røsten for å advare mot inntektsutviklingen for landbruket, så kan det for øvrig være på sin plass å minne om at det verste året for norsk landbruk etter årtusenskiftet når det gjelder inntektsnedgang, var i 2013. Da falt bøndenes gjennomsnittlige inntekt med 13.300 kroner pr. årsverk, ifølge Nationen.

Dette var konsekvensen av det elendige oppgjøret i 2012, da bøndene brøt forhandlingene med den rødgrønne regjeringen. Den gangen het landbruksministeren Lars Peder Brekk og var fra Senterpartiet.

De siste fem årene har KrF arbeidet utrettelig for å sikre gode rammevilkår for landbruket. Det arbeidet skal fortsette resten av stortingsperioden, også hvis KrF tar regjeringsansvar.