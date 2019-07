Pollestads dyrevelferdsbud på avveie

1) Dyr har ein eigenverdi utover den nytta dei har for oss mennesker. Dyr er ikkje ein død ting.

Jeg begynner der vi er enige; dette er nemlig den delen av Dyrevelferdsloven som ignoreres mest. Hadde dyr hatt egenverdi utover nytta de har for mennesker, hadde vi ikke drept geitekillingerdagen de fødes eller hanekyllinger den dagen de klekkes. Vi hadde også måttet tilby alle syke dyr veterinærhjelp uansett kilopris. Er dette noe Geir virkelig mener?

2) Dyr er heller ikkje mennesker og skal ikkje samanliknast. Det er naturleg å eta dyr.

Én dyreart, mennesket, ER en dyreart. Jeg tror Pollestad forsøker å si det er naturlig å “eta andre dyrearter”. Samtidig viser forskningen stadig større likheter mellom menneskedyret og andre dyrearter, noe som gjør at forskjellene mellom oss blir stadig mindre.

Å bruke “Det er naturlig å...” som et argument er dessuten det som kalles en logisk feilslutning. Hva som er naturlig er ikke per automatikk det samme som hva som er bra.

3) Dyrevelferd må bygge på fakta og ikkje følelser. Dei som har fem år på Veterinærhøgskulen kan truleg meir om dyr og dyrevelferd enn dei som har fem veker på Paradise hotel.

Her er vi helt enige, bortsett fra at i et demokrati - det demokratiet Pollestad representerer - så kan alle sette seg inn i hvordan matproduksjonen i Norge ser ut, og komme med saklig kritikk av den. Det blir litt som å si at en politiker ikke bør kunne uttale seg uten å ha en relevant bakgrunn om emnet.

Det er for eksempel litt merkelig at en jurist som Geir Pollestad uttaler seg om dyrevelferd.

4) Dyrevelferd handler ikkje om korleis me som mennesker ville hatt det om me var dyr, men må ta utgangspunkt i dyra sitt liv og behov.

Nevn ett dyr som ikke har behov for å kunne gå hvor det vil, når det vil? Som er fornøyd med å være innestengt uten mulighet til å puste inn frisk luft og leite etter mat i kratt og jord?

5) Dyrevelferd vil aldri vurderast utan, i større eller mindre grad, å ta omsyn til matproduksjon, effektivitet, økonomi, dyrehelse og mattryggleik.

Så lenge disse faktorene blir like viktige som at dyr har det bra, motsier Pollestad nå i praksis hvert eneste øvrige punkt han har nevnt så langt.

6) Ein føresetnad for god dyrevelferd er at ein avdekker og reagerer på brot på regelverket. Når nokon bryt regelverket er det ikkje regelverket det er noko gale med.

En forutsetning for god dyrevelferd er først og fremst gode regler. I et land hvor det er lov å kvele griser med svært smertefull CO2-gass er det definitivt regelverket det er noe galt med.

7) Det er bonden som har hovudansvaret for korleis dyra har det.

Norske bønder er bra folk, de gjør en helt utrolig jobb, og ansvaret for å gjøre en god jobb ligger alltid på de som gjør jobben. Det sagt bør det aldri være de som har økonomiske interesser i en produksjon som bærer hovedansvaret for individene i produksjonen. Til det har vi enn så lenge Mattilsynet.

8) Samfunnet har ein heilt legitim rett til å få vite korleis mat vert produsert.

Dette mener ikke Geir Pollestad. Hadde han ment det, så hadde han vært positiv til kameraovervåkning av både fjøs og slakteri.

Men for å begynne et sted; om han virkelig mener det, gi forbrukeren innsyn i hvordan grisene reagerer når de kveles av CO2 i norske slakterier. Send Mattilsynet på oppdrag om å dokumentere dette så samfunnet kan få vite hvordan det oppleves for dyra.

9) Norge skal vera fremst i verda på dyrevelferd.

Gjerne, men vi bør ikke måle dyrevelferd etter antibiotikabruk eller dyrehelse, vi bør heller ikke måle det etter hvordan vi står i forhold til andre land, eller etter teoretisk lovverk som det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å etterfølge - vi bør måle det etter hvordan dyrene faktisk har det.

10) Ytterpunkta sit truleg heller ikkje i dette spørsmålet med fasit.

Ironien lenge leve; Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp og representant for et av ytterpunktene - forsøkte nettopp å komme med den fasiten han selv sier han ikke sitter på.

Det gleder meg at Pollestad vil landbruket skal bli bedre. Mye både kan gjøres og bør gjøres. Med en landbrukspolitikk som premierer store dyrehold foran småprodusenter, med overproduksjon i mange ledd og med et landbruk hvor de aller fleste dyr holdes innesperrede hele sine liv så er det på tide med en stadig større fokus på dyrene.

Det er derimot ikke Senterpartiet som bør holde i den budstikka. Det har de så alt for godt bevist med disse ti budene, som Pollestad ikke ser ut til å forstå konsekvensene av selv en gang.