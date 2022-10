Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det har Pollestad heilt rett i. Og det er nettopp det som er problemet. For det regjeringa har prioritert, er ikkje rett medisin for å utvikle distrikta.

Når regjeringa vel å prioritere å bruke hundrevis av millionar kroner på å gjenopprette gamle fylkeskommunar og lensmannskontor, har det ingenting med utvikling av Distrikts-Noreg å gjere.

Når regjeringa vel å prioritere gratis ferjer på utvalde ferjesamband og gratis barnehagar i Finnmark, så er det fint og flott, isolert sett. Men det er ikkje rett prioritert. Ikkje når det er distrikts-næringslivet som må plukke opp rekninga – det næringslivet som distrikta skal leve av i framtida.

Pollestad seier at det berre er dei størte selskapa i havbruksnæringa som må betale meir skatt med regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Det er rett og slett ikkje sant. Heile kystnæringslivet – både store og små bedrifter – vil bli ramma av Ap/Sp-regjeringa si «skattebombe» av eit statsbudsjett – og kan bli endå hardare ramma når Ap og Sp no skal forhandle budsjett med SV.

Regjeringa foreslår i tillegg til grunnrenteskatt å skjerpe formueskatten kraftig, samtidig som også utbytteskatten blir auka. Det betyr at eigarar av små og store lokalt eigde bedrifter langs kysten kjem i ein dobbelt – for ikkje å seie trippel – skvis. Ikke berre må dei betale auka skattar i ein frå før pressa kvardag. Dei må også ta ut høgare utbytte for å dekke desse skatteaukene – og så på toppen betale endå meir skatt enn før på det utbyttet dei blir tvinga til å ta ut.

Det er pengar som skulle ha blitt brukt til investeringar i lokalt næringsliv langs heile Kyst-Noreg – investeringar som det no ikkje blir noko av.

Det er difor både bedriftseigarar og tillitsvalde i kystnæringane no reagerer så sterkt, saman med svært mange av Ap og Sp sine lokalpolitikarar. Heilskapen i dette er umulig for Venstre å akseptere, fordi det riv beina under havbruksnæringa og andre framtidsnæringar langs kysten.

Ap/Sp-regjeringa skjermar offentleg sektor og lar næringslivet betale rekninga når økonomien skal strammast inn. Det er ei prioritering – ja – men det er også distriktsfiendtleg og dårleg politikk.