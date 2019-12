Kan Erna Solbergs bli strafferettslig ansvarlig for Norges klimapolitikk?

Kan Erna Solberg (og andre politiske toppledere) i framtida gjøres strafferettslig ansvarlig for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak mot Norges bidrag til menneskeskapte klimaendringer?

Det spørsmålet blir stadig mer aktuelt og bør utredes av juridisk ekspertise. Miljøorganisasjoner og andre frivillige bør kunne finansiere en slik utredning.

Klima- og miljøutfordringene krever politisk lederskap. Noen slikt lederskap viser åpenbart ikke vår nåværende statsminister. (Heller ikke forgjengeren, man han har i det minste innrømmet det i ettertid.)

Erna Solberg avfeier i praksis stadig mer alarmerende rapporter med at dette løser vi i framtida – og hun snakker stadig om å sette ambisiøse klimamål, men mener helst avlatshandel.

Hun vil heller ikke ta inn over seg at det er vårt forbruks- og levesett/tankesett som er problemet, og synes for eksempel at det er helt greit at nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder fritidsreiser med fly. Også næringslivet reagerer nå på unnfallenheten og ansvarsfraskrivelsen.

Solberg er dertil freidig nok til stadig å tegne et bilde av Norge som et foregangsland i kampen mot menneskeskapte klimaendringer, enda faktum er at vi ikke har redusert våre utslipp i løpet av 30 år som dette angivelig har vært en uttalt politisk målsetting.

Med andre ord unnlater hun ikke bare å handle, men hun villeder også befolkningen. Det er kanskje den viktigste grunnen til å holde henne strafferettslig ansvarlig.