Arbeiderpartiet i regjering har en politikk for vanlige folk, som skaper og deler verdier. Dette er ikke et enten-eller-spørsmål, men tett sammenvevd: Vi styrker velferden og sikrer omfordeling, for eksempel ved å rydde opp i fastlegekrisen og gi billigere barnehage og SFO til familier i hele landet. Dette er mulig fordi vi har et næringsliv som skaper verdier og jobber over hele landet.

Vår politikk står i motsetning til politikken under Erna Solbergs regjeringer. De prioriterte skattelettelser og makt til de som har mest fra før, samtidig som de gjorde usosiale kutt i eksempelvis brillestøtte til barn og feriepenger for de som får dagpenger. Vi må skape for å dele, og vår evne til å skape styrkes når vi er gode på å dele. Arbeiderpartiet sørger for begge to.

Siden 2021 har Arbeiderpartiet snakket mye om «vanlige folk», basert på nettopp dette; hvilken retning landet hadde tatt i de åtte årene vi var i ferd med å legge bak oss. Det handlet om å peke ut prioriteringer i situasjoner hvor retningsvalgene er utallige, om at fellesskapet skal stille opp for folk uansett bakgrunn og størrelse på lommeboka. Samfunnet vårt trengte mer velferd, mer omfordeling og flere trygge arbeidsplasser. Og ja, det handlet om at vanlige folk skulle ha innflytelse og påvirkning på de store spørsmålene.

Regjeringa leverer på dette. Vi har det med oss når vi håndterer krisene Norge står i, og det aller viktigste er å sørge for trygghet og rettferdighet for alle. Selv om vi ikke valgte krisene, velger vi hvordan vi styrer landet gjennom dem: Ved å ivareta interessene til det brede lag, mens de som har rygg til å bære litt mer kan gjøre det.

Ingen kan love grep som vil løse krisene om en dag eller om en måned, men vi ser tydelige tegn på bedring. Vi har lavere inflasjon, en rentebane som ser ut til å stabilisere seg og rausere støtteordninger enn våre naboland. Det går godt i norsk næringsliv, og det siste året har 110.000 flere kommet i jobb. 100.000 av dem i privat næringsliv. Så lenge det er behov, skal vi fortsette å ta grep som gjør hverdagen bedre for folk og bedrifter.

Nå ser vi en klar tilbakemelding fra velgerne om at vi kan bli bedre. Det skal vi ta til oss. Selv om prosjektet består, må vi tilpasse oss den nye situasjonen Norge og Europas står i. Hvis vi ikke når frem med våre løsninger, er det vårt ansvar å gjøre endringer.

Arbeiderpartiet er klare på at vi har et spesielt ansvar som interesseparti for vanlige folk, i et Norge hvor vi skal både skape og dele. Det handler ikke om rik mot fattig eller by mot land. Det handler om trygghet, frihet og rettferdighet for alle. De store oppgavene løser vi best sammen.