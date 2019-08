I slutten av juli ble den årlige staulsdagen i Telemark avholdt, et samarbeid mellom Telemark Bonde- og Småbrukarlag og Vest-Telemark- Bonde og Småbrukarlag. Stedet var Kråkeroistaulen som blir drevet av vår leder Sondre Aasan med familie. Staulen ligger rett bak hyttebyene på Rauland, været var som bestilt og folket kom i rikelige antall til disse naturskjønne omgivelsene. Et beitelandskap i høyfjellet i aktiv drift.

Som seg hør og bør i et valgår hadde vi en paneldebatt ledet av organisatorisk nestleder i NBS Katrine Kinn. Tema for debatten var beitebruk i utmark, men også hyttebygging og utfordringer i forbindelse men bruk av utmark til friluftslivsinteresser. Alle partier stilte opp med habile politikere, unntatt Frp som mente dette ikke var viktig å prioritere. Kanskje synes de ikke at beitebruk er særlig viktig?

Det er stor forskjell mellom lokal- og fylkestingsvalg og stortingsvalg, men det er også likheter. På vei tilbake til setra der våre sauer har sommerferie fikk jeg tenkt litt.

Debatten visste hvor viktig kunnskap er. Opposisjonspartiene hadde sendt folk som har kunnskap om landbruk og disse svarte godt for seg. Det var stor enighet om virkemidler som kvotetak i produksjoner. Det er alltid lettere å være i opposisjon enn i posisjon, men panelet viste med all tydelighet at det vel må være viktigst av alt å sette folk til å gjøre en jobb de faktisk kan. Er man avhengig av rådgivere for å gjøre en god jobb, ja hvordan kan man bedømme om man har gode rådgivere?

Debatten viste meg også at det ikke er så viktig hvilket parti fornuftige folk hører til. Lokalt og på fylkesplan må vi stemme inn vettuge folk og ikke henge oss for mye opp i partiet.

Tre av fire regjeringspartier var representert. En av dem hadde feriert i hyttebyen bak åsen, i Rauland. 20 års feriering i en eksklusiv hytteby gir tydeligvis ikke reel kunnskap om beitebruk, rovdyr og utfordringer i forbindelse med mye folk i beiteland.

«Det finnes noe elektriske eller elektroniske greier som beskytter husdyra mot rovdyra». Hæ? Mener du at Nofence beskytter mot rovdyr? Spør debattleder. «Jeg vet ikke hva det heter, dette må dere finne ut av, men det finnes». Ja vel.

Annonse

Stortingsrepresentanten klarte også det kunststykket å regne seg fram til at vi er 100 prosent selvforsynt med mat i dette landet. Vel har vi nok mat her i landet, men jeg tror ikke det var det han mente. Og jeg tror ikke engang at hans eget parti er enig i det regnestykket.

Det er sikkert vanskelig å være Venstre-politiker og svare om spørsmål om ulv. Han klarte det da heller ikke. Han mener vi følger stortingsvedtaket, og at rovdyrpolitikken fungerer utmerket. Det var ikke mange på staulen som var enige i det. Ulven har vandret forbi der i sommer og også undertegnede har funnet ulveskadd sau i sommer. Men når man ikke selv er rammet, fungerer vel rovdyrpolitikken bra nok den. Det gjelder ikke bare politikere, vi blir presentert et glansbilde med flotte rovdyrbilder (for de er jo fine å se på bilde!) og det er gjerne når du opplever skadene at man våkner for alvor.

Krf-politiker er selv bonde med kylling- og kornproduksjon i Vestfold. Hun mente vi hadde fått et svært godt oppgjør i jordbruksforhandlingene med hjelp av KrF sin landbruksminister. Blikkene til forsamlinga viste at det var flere enn meg som lurte på hvilket oppgjør hun snakket om og hvem som hadde kommet så godt ut av det. Det å drive stort med kylling og korn viste seg ikke å gi kompetanse om beitebruk!

Kanskje det er litt mye forlangt at en politiker skal kunne mye om beitebruk. Sant nok det. Men det er faktisk maten vi lever av! Greit med alt som gis penger i kassa, men det hjelper ikke med penger ved en global krise! Vi hørte noen fra et regjeringsparti ro ganske kraftig på spørsmål om: hva hvis vi ikke kan importere mat fra i morgen? Landbruk og matproduksjon er den viktigste næringa vi har her i landet, og de som bestemmer over landet og landbruket bør ha langt større kunnskap om dette enn de ser ut til å ha!

Valgkortene til valget begynner å komme i posten. Sjekk nøye hvem som står på listene til de forskjellige partiene, og stem fram folk med kunnskap om det de skal bestemme over. Eller som har evne til å søke den kunnskapen.

Det er nok ikke partiboka som er det viktigste. Det er evnene.

Godt valg!