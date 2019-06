Politikere skal ta styring for å løse saker

Jeg skal bruke noen eksempler som ikke kan lastes hverken Høyre, Frp eller Venstre. Hvorvidt det er Ap som har forhindret løsning vites ikke, men det kan tenkes den formastelige tanke at det er våre egne folk fra Senterpartiet som ikke har vært i stand til å gi ordre.

1. Hvorfor må en gå til rettsak mot Bane Nord på Jæren for å få gjerdehold langs jernbanen? Dette er en gammel problemstilling over hele landet. Utallige eksempler har vært omtalt i mange år. Hvorfor blei ikke dette ordnet mens Sp hadde samferdselsministeren i åtte sammenhengende år?

2. Mine naboer som har vel 2 km veg fram til 7 privatboliger, får ingen nettoperatør til å legge nettilknytning. Dette selv om de byr seg til selv å stå for graving og legging. Hvorfor er det ikke lovpålagt framføringsplikt for nettselskapene? Den som kan svare for dette har styrt samferdselsdepartementet åtte sammenhengende år for Sp.

3. Dersom du skal bygge eller utvide virksomhet som krever mer strøm enn det som nærmeste trafo har kapasitet for må du som næringsdrivende eller privat husbygger betale anleggsbidrag. Bidraget fastsettes etter regler fastsatt av NVE. Heldig er de som har en gammel trafo som må byttes, de slipper billig fra det i forhold til om det er en ny trafo med for liten kapasitet. Bondebladet har omtalt saker i mange år. Om du bor lenger enn vel 500 meter fra en trafo og skal bygge nytt fjøs trengs ny trafo nærmere nybygget om du vil ha garanti for tilstrekkelig strøm. Trafoen er likevel ikke din om det skulle komme en neste mann. Denne kommer inn gratis om det er kapasitet. Hvem styrte Olje og Energidepartementet sammenhengende i åtte år? Jo, Sp.

4. Mattilsynet får med rette gjennomgå. At det har vært uryddig på et lokalkontor i Rogaland, dekker ikke over at hele organiseringa er feil fra starten. Mattilsynet er kontrollør, dommer og klageinstans i en og samme omgang. I praksis er en uheldig eller dum person som har stelt seg slik at en får et vedtak mot seg, rettsløs. Et vedtak i Mattilsynet utløser videre stopp/reduksjon i tilskudd fra jordbruksavtalen. Dette gjennomføres helt uavhengi av hva som ellers skjer med saken i Mattilsynet, da det er kommunene via Landbrukskontoret som forvalter dette. Om Mattilsynet og den som har fått et vedtak mot seg, skulle komme i en dialog som fører saken videre mot en løsning, endrer ikke dette Landbrukskontorets opptreden. De forholder seg bare til vedtak, ikke til dialog.

Ingen har tatt i disse prinsipielle problemene. Ja, folk er meget forsiktige med ytre dem for ikke selv å pådra seg søkelys. Men ingen andre steder i samfunnet er det organisert på denne måten. Hvem har hatt ansvar for Landbruks- og Matdepartementet i åtte sammenhengende år? Jo, Sp.

5.Budsjettnemda for Jordbruket sorter under det samme Landbruksdepartement. I nærmere 25 år har det i nemda vært uenighet mellom staten og jordbruket om føring av jordleie. I dag føres dette som interne forhold i næringa. Det kommer ikke til uttrykk i Totalkalkylen at næringas aktive brukere har om lag en milliard kroner i jordleieutgifter som vært år går ut av næringa. Denne saken løses ikke gjennom konsensusdrøftinger i Budsjettnemda, med mindre noen gir en ordre til statens folk i nemda om å opptre annerledes. Hvem kunne gitt en slik ordre i perioden 2005-2013? Jo en statsråd fra Sp.

Hvem fra Sp som skal kommentere ovenstående, er et godt spørsmål. Jeg foreslår to navn; Trygve Slagsvold Vedum og/eller Marit Arnstad. Det viktige er ikke hva som gikk galt sist. Men dersom Sp kommer i en ny regjering, må en sette inn personer som kan gi ordre og gjennomføre også små endringer med konkret virkning for folk. Og dersom slike saker som her er brukt som eksempler, er for små for de største politikerne, må de få med seg noen praktikere som kan viske de rette ord til rett tid. Noen av oss som har fulgt med over lang tid, trenger en lovnad om at ting skal gjøres noe annerledes neste gang, enn i perioden 2005 til 2013.