Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I en kommentar nylig går Bårdsgård i rette med det han mener er polariserende og konspiratorisk retorikk i kraftdebatten. Hvis vi ikke “slutter å anklage meningsmotstandere for å ønske å ødelegge landet vårt”, kan vi nærmest få amerikanske tilstander, med Trump og alt som hører til. Huffameg!

Det er selvfølgelig riktig at noen og enhver kan dra det for langt iblant. Nylig gjorde jeg det selv, da jeg sammenlignet olje- og energiminister Marte Mjøs-Persens uttalelser om at “ingen skal fryse” i vinter med “komiske Ali”. Det var et unødvendig personangrep, og det kan jeg godt beklage igjen.

Men i polariseringens svartekunst blir jeg reine amatøren sammenlignet med Hans Bårdsgård. I sin kommentar trekker han en parallell fra kritikere av dagens kraftmarked til mellomkrigstidens tyske dolkestøtlegende.

Dolkestøtlegenden var en konspirasjonsteori om at jøder og sosialister hadde skylden for det tyske nederlaget i første verdenskrig. Det ble også nazismens skapelsesberetning, og dermed den mest dødelige av alle konspirasjonsteorier i verdenshistorien. Minst 50 millioner mennesker mistet livet under andre verdenskrig, og seks millioner jøder ble utryddet i Hitlers konsentrasjonsleirer. Sterke saker, med andre ord.

Hva har alt dette egentlig med norske strømpriser å gjøre? Påstanden om at jødene hadde skylden for det tyske nederlaget i 1918 var reint oppspinn.

Annonse

Å si at norske politikere har gitt fra seg kontrollen over norsk kraft til markedet, er derimot ikke en konspirasjonsteori, men en helt ordinær mening. Selvfølgelig finnes det folk som drar det for langt, slik det gjør alle steder hvor mer enn ti mennesker er samlet.

Men for det meste er det norske kraftopprøret preget av varmt folkelig engasjement og stor tørst etter kunnskap og fakta. At noen ytterst få i det Bårdsgård kaller “hesteskoland” ikke er helt i vater har jo ingenting med kraftdebatten å gjøre - de som bor i hesteskoland gjør det året rundt, uansett strømpris.

Hvem er det egentlig Hans Bårdsgård hitler når han drar dolkestøtlegenden inn i norske kraftdebatt? Foruten meg er i ufordelaktige ordelag nevnt en tillitsvalgt i Norsk Hydro og Facebook-gruppa Vi som krever billigere strøm (som har nesten 600.000 medlemmer). Er det rimelig å sette oss i sammenheng med nazistenes konspirasjonsteorier i mellomkrigstida?

For å spørre Bårdsgård direkte. Hva er den drøyeste påstanden:

1. Å sammenligne en norsk statsråd med Komiske Ali?

2. Å dra paralleller mellom dagens strømopprør og Hitler?

Jeg mistenker dessverre at Hans Bårdsgård tilhører dem som ser for svart-hvitt på verden. Vi som er utenfor hans gode selskap, er konspiratorikere og farlige krefter som kan bidra til amerikanske tilstander i norske gater og dolkestøtlegender. Derfor er det lov å si hva som helst om oss. Bårdsgård derimot, tilhører det gode selskap. Derfor kan han polarisere så mye han vil med god samvittighet.