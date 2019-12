De to grønne partiene Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne blir ofte framstilt eller framstiller seg selv som motpoler i den offentlige debatten. Flere sentrale senterpartister har ved flere anledninger vært ute og benektet at et regjeringssamarbeid i 2021 overhode kan være mulig.

Da nyvalgt leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, gikk ut i Dagbladet 28. november ble blant annet skogforvaltning, ulv, kjøttproduksjon og forskjeller mellom by og land trukket fram som definerende ulikheter. Temaene er viktige, men de trenger ikke være så polariserende som en skal ha det til.

Eksemplene på polariserende spørsmål er mange. Skal skogen vernes eller hogges? Skal det være dyrt å forurense selv om det kan slå usosialt ut? Skal vi slutte å spise kjøtt av hensyn til klima eller produsere mer av hensyn til norsk selvforsyning? Skal klimapolitikken tilpasses by eller bygd?

Senterpartiet er opptatt av skogens ressurser som en del av klimaløsninga. Skogen må hogges slik at vi kan utnytte den for den fornybare ressursen den er og sikre lagring og binding av karbon. Samtidig må skogen vernes for å sikre artsmangfold og naturlig forråtnelse, slik at vi ikke mister verdifulle arter, som MDG ofte tar til ordet for.

MDG ønsker å avgiftsbelegge fossile bilister, mens Sp mener det er distriktsfiendtlig. Det kan virke som om viktige spørsmål har såpass motstridende svar at det er vanskelig å vinne.

De påståtte uenighetene er ofte knyttet til klima, miljø og sosial og geografisk fordeling, men de mest bærekraftige løsningene ligger gjerne et sted imellom. Vi må bli flinkere til å se dem. Det trenger ikke å være en umulig oppgave. Vi har både mulighet til å verne mer skog og ta ut mer tømmer, fordi vi kan gjøre begge deler på de områdene hvor det er mest egnet.

Selv om MDG har gjennomført mange viktige og velfungerende tiltak for klimaet og lokalt bymiljø i Oslo, så burde det ikke være tvil om at disse løsningene ikke kan fungere alle steder.

Da Sylvi Listhaug ble landbruksminister i 2013, førte hun og dagens regjering en landbrukspolitikk som belønnet stordrift, og som førte til hyppigere nedleggelser av småbruk i utkantene i hele Norge. Senterpartiet var tydelige på at dette var galt, fordi det var viktig å utnytte ressursene i hele landet.

Hvis en ser bort ifra Oslo MDG sine kjøttfrie kantiner, som er en avsporing i landbrukspolitikken, så mener egentlig MDG mye av det samme som Senterpartiet gjorde.

Både MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad og landbrukspolitisk talsperson Harald Moskvil har flere ganger tatt til orde for at en skal produsere poteter og korn der en kan og kjøtt der en kun kan produsere kjøtt; ved å utnytte beitemarka bedre. Det er ikke det samme som å slutte å produsere kjøtt i Norge, og det er ikke så langt unna det Senterpartiet også har ment.

MDG er et parti med et oppriktig engasjement for å sikre et framtidig bærekraftig samfunn i møte med klimaendringer og andre miljøutfordringer. Senterpartiet er et forvalterparti som ønsker å ta hele landet i bruk for å overlate jorda i bedre stand for neste generasjon enn slik en fant den. De ønsker å sikre at det skjer på lag med, heller enn på tross av folk. Det er ikke umulig å finne felles grunn her. Her kan både by og land, og bruk og vern møtes i et felles ønske om en grønn og bærekraftig framtid.

Begge partier har mye til felles og samtidig mye å lære av hverandre. Målet må derfor være å finne og å fronte de litt mindre engasjerende, men desto viktigere, kompromissene som blant annet kan sikre det grønne skiftet uten å risikere andre viktige verdier. Vi redder ikke verden ved å polarisere viktige spørsmål, men ved å finne gode løsninger i fellesskap.