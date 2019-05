Seljord barneskule krever at folk slutter og kaste søppel i naturen.

Annonse

For viss det flyr til ein bekk smuldrer plastikken til mikroskopiske biter, og så renner det ned i havet, som gjer at fisk, hai og kvaler et det. Så etter fiskane har ete det, et vi fiskane etterpå.

Vi må ikkje kaste søppel i naturen! Vi kan la være og bruke plastikkpose når me handler.