Vindkraftindustri til havs er det motsatte av det TV-aksjonen ønsker å oppnå.

TV-aksjonen 18. oktober går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Dette er et meget godt formål. Under TV-aksjonen er det tradisjon at en representant for regjeringen stiller opp for å kaste glans over innsamlingen og meddele at regjeringen bidrar med et beløp. Det er selvfølgelig veldig flott at rpå denne måten støtter opp om TV-aksjonen.

I år vil det imidlertid være pinlig for regjeringen å være med under sendingen. Det er ikke mange dagene siden Erna Solberg deltok ved byggestart for et gigantisk vindkraftindustrianlegg til havs, og våre politikere bidrar med milliarder av skattekroner til denne industrien.

Vindkraftindustri til havs medfører det motsatte av det TV-aksjonen ønsker å oppnå. Grunnet en konstant fuktig og salt atmosfære kombinert med tidvis sterk vind, slites de enorme rotorbladene av epoksy enda mye hurtigere enn på land.

Annonse

En rapport fra Danmark viste betydelig forvitring allerede etter 1-3 år og veldig mye kortere levetid enn for landbaserte anlegg. Utbygging av vindkraftindustri til havs er en effektiv og måte å tilføre plast i havet på.

For øvrig legges vindkraftindustri oftest i kystnære farvann, noe som betyr i trekkruter for våre fugler. Problemet med fugledrap fra vindkraftindustri er derfor ofte enda større til havs enn på land.

I så måte er Havsul utenfor Mørekysten et skrekkeksempel med vindturbiner planlagt i trekkrutene til lundefugler og i et viktig fiskeriområde.

Når regjeringen støtter vindkraftindustri til havs med milliardbeløp bidrar den til å spre plast i havet og å utrydde truede fuglearter, altså langt fra målsetningene til WWF.