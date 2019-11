Dyrevernalliansen misbruker barneansikter i en uærlig kampanje.

Norske husdyrs velferd og helse er god, det finnes det mengder av dokumentasjon på. Vi er i tet internasjonalt og har selektert på flere avlsmål enn de fleste. Den norske grisen, NRF-kua og flere andre av våre husdyr har derfor gener resten av verden misunner oss.

Disse historiene vil imidlertid ikke den private stiftelsen Dyrevernalliansen være med å utvikle. I en fersk kampanje bruker alliansen igjen sine inntekter og sin statsstøtte til å produsere råtten og løgnaktig propaganda, for igjen å tjene mer penger på det faktum at den norske forbrukeren ikke kjenner til hvor bra det egentlig står til i husdyr-Norge. Kampanjen har en ord- og bildebruk som er kvalmende, kanskje mer enn noen gang!

Alle har vi et forhold til reklamen fra Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Plan, osv.. Krigs- og sultrammede barn som det er lett å få medfølelse med, fordi vi kjenner bakteppet fra nyhetsbildet i deres hjemland. Vi vet at det er krig, vi vet det er tørke – og vi vet at disse barna fortjener hjelp.

Dyrevernalliansens siste kampanje mot norsk husdyrhold er muligens inspirert av disse?

Den store forskjellen er at Dyrevernalliansen forsøker å skape et forvrengt bakteppe, et bakteppe som ikke viser det gjennomsnittlige bildet av den enkelte produksjon de angriper, men bilder tatt ut av sammenheng. Dette vet Dyrevernalliansen godt, men de forsøker altså å få oss til å tro at det er slik.

Barn med triste ansiktsuttrykk poserer foran bilder de kanskje ikke engang har sett, og nok heller ikke har noe reflektert utgangspunkt for å mene så mye om. Men, det er nok foreldregenerasjonen som belærer. For å forsterke bildebruken av det triste barnet og et dyrefoto tillegges barna sitater vi ikke kan vite om er deres, eller er oppdiktet.

Målet er at vi i sympati skal gi penger og få medfølelse med dyra. Om jeg var aldri så enig i framstillingen, ville jeg skånet mine barn fra å bli brukt i slik reklame!

Dyrevernalliansen forsøker å framstille sannheter og fakta jeg ikke kjenner meg igjen i, trass i et 50-årig langt liv tett på norsk husdyrproduksjon. Men, vi har sett det i hele alliansens historie, og det blir stadig mer kynisk. Før prøvde i alle fall talspersonene Live Kleveland og Anton Krag å prate om etikk og moral, men det var før! Nå er det en ny, kynisk og pill råtten PR-kampanje som brettes ut.

Ut fra proff.no kan vi lese at Dyrevernalliansens inntektsside i perioden 2014–2016 lå på 6–7 millioner, og resultatet balanserte da rundt null. I 2017 og 2018 har vi det så kommet noen enorme byks, som jeg har til gode å se en eneste journalist forundre seg over. Her må det da være noe å grave i?

Fra knapt 7,1 millioner i inntekter i 2016 skvatt de nemlig opp til 13,1 millioner i 2017, før det fortsatte helt opp til drøye 16,9 millioner i 2018. Nær 10 millioner på to år er mye!

Dette burde være noe å grave i for en dyktig journalist, med et kritisk blikk til hvordan penger går inn og ut av en slik privateid organisasjon, som i så stor grad er i offentlighetens søkelys.

Stadig oftere ser vi alliansens ansatte posere sammen med både politikere og næringslivstopper, som kanskje tror på en ekstra stemme eller noen kroner mer i omsetning.

Fra mitt ståsted på et landbrukskontor er det krevende å merke seg at en hierarkisk lobby av for så vidt både miljø- og dyreaktivister, stadig oftere sår tvil om norsk husdyrhold på en utspekulert måte. Ola og Kari fortjener fakta og sannheter om norsk landbruk, ikke fake news!

Dyrevelferd opptar oss alle, men debatten styres ikke lenger av fakta, men av følelser. Den siste propagandaen fra Dyrevernalliansen illustrerer dette på en nesten skremmende måte! Det er ingen av oss tjent med, verken forbruker eller bonde!