Perspektivløs kritikk av skogbruket

I sitt svarinnlegg til meg 16. februar viderefører Thor Erik Jelstad NRKs skjeve elendighetsbeskrivelse av norsk skogbruk.

Som ung tenåring hadde jeg min første jobb; tømmerhogst i Finnemarka sammen med Jelstad på slutten av 1970-tallet. Et trivelig samarbeid, i en tid da hensyn til kantsoner, oppretting av kjøreskader og skjerming av tiurleiker fortsatt var fjerne begreper i norsk skogbruk.

Utviklingen har vært enorm på disse få årene, 40 år er kort tid i skogens lange livslinje. Fra sent 70-tall, med samfunnets ensidige mål om økt avvirkning og store hogster i kampen mot en omfattende skogdød som følge av billeangrep. Til i dag hvor hensyn til kantsoner, kjøreskader, tiurleiker og mye mer er en selvfølgelig del av planlegging, gjennomføring og oppfølging av skogbrukstiltak.

Bildet av norsk skogbruk må inkludere den imponerende omstillingen næringen har gjennomgått på disse tiårene. Kunnskapen har økt, samarbeid er etablert og bevisstheten om næringens bredere ansvar er bygget opp og gjennomsyrer hele bransjen. Fra skogeiere til tømmerkjøpere og kunder. I utdanning, kurser, organisering, forvaltning, praktisk skogsdrift og sertifisering er hensyn til biologisk mangfold innarbeidet.

Jelstad bruker øyeblikksbilder i sin svartmaling av næringen. Slike enkeltobservasjonene kan være nyttige. Men det blir helt feil å fordømme hele skogbruket fra bruddstykker, uten å ta med alle resultatene av hva næringen faktisk har gjort og hvilke tallrike endringer som er gjennomført.

Næringen er ikke feilfri, NRK avdekket at 0,2 prosent av skogsdriftene hadde avvik. Derfor må vi lære av våre feil, og hindre at de skjer igjen. Det gjør skogbruket.

Den største trusselen mot skogens flora og fauna er klimaendringer, ikke et bærekraftig skogbruk. Derfor er det et åpenbart og ubesvart paradoks at næringen blir hoggestabben.

Når den samme næringen er det viktigste virkemiddelet vi har for å sette skogen i stand til å binde store mengder klimagasser. Både FN, EU og Stortinget har pekt på skogens store betydning for å nå våre klimamål. Da trenger vi hver smitt og smule av den kunnskap, kapasitet og ansvarlighet som skogbruket representerer.

Og så ser vi det igjen. Denne gang er det Jelstad som ønsker lovendring med etablering av et parallelt byråkrati og forskyving av beslutningsmyndighet ut av skogen og inn i fjerntliggende offentlige kontorer.

Dette vil være et monumentalt brudd på den store og brede dugnaden som har vært en stor suksess for landet og skogen de siste 150 år. Hvor skogeier forvalter sin skog med ansvar, i samarbeid med myndigheter, brukere av naturen og kjøpere av tømmeret.

Det har gitt landet stadig mer skog og biologisk mangfold. Det har skapt mange arbeidsplasser i distriktene. Og det må nå være fundamentet for den største og viktigste dugnaden i vår tid, nemlig skogens bidrag i kampen mot klimaendringer. Denne innsatsen må styrkes, ikke svekkes av byråkrati og unødvendige lovendringer.

Kampen om virkelighetsbeskrivelsen av norske skoger må ikke domineres av de som roper høyest. Fakta er at det er etablert brede og gode samarbeid med brukerinteresser og naturvern. Resultatene er gode. Det gir bærekraft for framtiden.