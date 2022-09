Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Å hermetisere myr for å bevare karbonet når man bygger vei, har den siste tiden blitt framstilt som en klimaløsning. I likhet med mange andre klimatiltak tar dette tiltaket ikke hensyn til naturkrisa. Myra har et enormt biologisk mangfold som er verdt å bevare, og vil også fortsette å ta opp karbon inn i evigheten – om vi bare lar den være i fred.

De siste årene har den lenge oversette myra endelig fått mye mer oppmerksomhet enn tidligere. De fantastiske karbonlagringsmekanismene til myra har fått spesielt mye spalteplass.

Dette er kanskje ikke så rart, gitt den tilsvarende økningen i oppmerksomhet rettet mot klimakrisa.

“En tikkende klimabombe”, sier de om myra. For å illustrere – i norske myrer er det lagret karbon tilsvarende 66 år med norsk utslipp. Globalt er det lagret omtrent like mye karbon i våtmarker som det er karbon i atmosfæren. Når myr bygges ned, slippes dette karbonet ut. Det er dårlig nytt for klimaet.

Men – det er håp, hvis vi spør Statens vegvesen. En ny byggemetode “hermetiserer” myra, sånn at klimagassene ikke slipper ut i atmosfæren når det bygges motorvei rett gjennom den.

Dette har nå blitt gjort i Kringelmomyra, i forbindelse med utbyggingen av nye E6. Ifølge prosjektlederen vil klimagassutslippene fra utbyggingen reduseres med 90 prosent sammenlignet med den vanlige måten å bygge vei gjennom myr på.

Det høres kanskje for godt ut til å være sant? Dessverre så er det nettopp det.

Den dømmekraften som utvises vitner om et tunnelsyn på klimaløsninger og natur. Når man kun ser inn i tunnelen, ser man ikke de bredere konsekvensene av slike klimatiltak. Det som virkelig hadde redusert mengden CO2 i atmosfæren, hadde vært å la myra være i fred. Da fortsetter den å ta opp CO2 – også i framtiden. Når man hermetiserer myra, takker en også for arbeidet den har gjort og pensjonerer den for godt.

Myra har så enormt mye mer verdi enn kun å holde på karbonet som allerede finnes der. Norske myrer har et enormt biologisk mangfold, som må bevares for ikke å utrydde verdifulle arter. I tillegg beskytter myrene oss mot flom og forurensing av vann.

Det å bevare myrene er et viktig klimatiltak, samtidig som det også er et tiltak for å bremse den pågående naturkrisa. Norge, som oljeprodusent, må ta sitt rettmessige ansvar for klima- og naturkrisa. Når Kongo mener at de har rett til å begynne med oljeutvinning i regnskogen, er det dobbeltmoralsk at Norge forteller dem at det er en dårlig idé, all den tid vi selv fortsetter med egen oljeutvinning og i tillegg bygger ned vår egen “regnskog” – myra.

Her i Norge er vi helt nødt til å faktisk begynne å ta et tak, for å sikre vårt biologiske mangfold og beskytte naturen. Vi kan ikke fortsette nedbyggingen i den takten vi har holdt på med de siste 100 årene – og som har eskalert de siste årene. Myrene våre er ikke pensjonister vi kan takke av for lang og tro tjeneste. De er viktige ledd i løsningen på klima- og naturkrisa som vi trenger når vi vil satse på artsmangfold og økende karbonlagring.

Hva trenger vi egentlig mest? Ei myr som er en hermetisk kanne med lokk vi kan suse over for å spare noen minutter med kjøring, eller en levelig klode for både mennesker og miljø?