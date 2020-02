Pelserstatningen gir forutsigbarhet

Dette hadde vi ikke greid uten at bransjen selv har gitt viktige innspill og spilt oss politikere gode.

Det er fortsatt sånn at å avvikle pelsdyrnæringen ikke er Høyres politikk. Nå er situasjonen blitt sånn og vi må gjøre det beste ut av det. Som gårdbruker selv vet jeg noe om den tilknytningen og stoltheten som ligger i det å drive landbruk. Gjennom generasjoner forvalter vi gård og grunn og setter vår ære i å videreføre gården og driften i en litt bedre stand enn da man selv tok over. Når denne rekken brytes, uten at man har valgt det selv, må det oppleves som en stor krise.

Annonse

Jeg vil berømme pelsdyrbransjen for innspill og måten de har samarbeidet med omgivelsene på. Jeg vet at dette har vært en veldig tøff tid med stor usikkerhet. Fra de første møtene vi hadde med pelsdyroppdretterne og fram til i dag har de stått på og spilt oss politikere gode.

Mange pelsdyrbønder har et ønske om å få gå videre. Det hadde vært uforsvarlig å dra dette ut i tid. Vi i Høyre er nå veldig glad for at vi har funnet en løsning sammen med Frp, KrF og Venstre og med det satt strek for spørsmålet om kompensasjon.

Vi har fått på plass en ordning som gir forutsigbarhet. Jeg håper vi bidrar til håp for dem som må avvikle sin næring og at det nå er mulig å se lys i enden av tunnelen.