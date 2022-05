Pelsdyrbønder venter fortsatt

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den forrige regjeringa gjorde alt den kunne for å slippe å gjøre opp regninga etter at den la ned pelsdyrnæringa. Nå håper vi den nye regjeringa sørger for et rettferdig oppgjør i denne saken.

Før valget skrev Senterpartiets Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum et brev til norske pelsdyrbønder hvor de takket oss for kampen vi har ført for en rettferdig erstatning og for å belyse viktigheten av å respektere privat eiendomsrett og næringsfrihet i Norge.

Den kampen har vært tøff, og mange av oss har stått fram med personlige historier om økonomiske vanskeligheter, helseutfordringer og familieproblemer. Det har kosta oss mye. Støtten fra Senterpartiet har vært viktig for oss gjennom hele denne prosessen, og derfor har vi store forventninger til at de nå får på plass det som må på plass for å gi oss den rettferdige erstatningen vi venter på.

Hvis regjeringa ikke får på plass en rettferdig ordning nå, er rettsvesenet det eneste alternativet vi står igjen med. Det er mange av oss som, av åpenbare årsaker, ikke kommer til å orke enda flere år med usikkerhet og lange prosesser - denne gangen i rettssystemet. Og det er vel heller ikke et utfall regjeringa bør stå for på Senterpartiet sin vakt i Landbruksdepartementet.

Departementet har sendt ut et nytt forslag til forskrift for hvordan deler av erstatningsordninga skal være. Der er det fortsatt en rekke detaljer som må på plass for at pelsdyrbøndene skal ende tilnærmet økonomisk skadesløse, noe som nettopp Senterpartiet fikk Stortinget med på å vedta.

Og - det er detaljer som må på plass for å få en reell mulighet til å starte med ny næringsvirksomhet, sørge for skikkelig opprydning og for å sikre oss bønder mot ikke å bli sittende med regninga for Solberg-regjeringas næringsforbud.

Historien om alle høringsrundene som har vært i denne saken til nå har vært at vi, og flere andre betydelige aktører som for eksempel landets statsforvaltere, har sendt inn høringsinnspill etter høringsinnspill som ikke er hensyntatt av LMD under Solberg-regjeringa sitt styre.

De eneste endringene som har blitt gjort i denne saken har vært gjort av den delen av Stortinget som var i opposisjon til den tidligere regjeringa. Nå som mye av den forrige opposisjonen er dagens regjeringspartier, håper vi at det kan bli nye takter fra LMD denne gangen.

Dessverre er vi fortsatt langt unna at pelsdyrbøndene blir økonomisk skadesløse. Vi ble oppfordret til å avvikle raskt etter at forbudet ble lansert. Konsekvensen er at mange har gått årevis i et vakum uten inntekt i påvente av erstatninga.

Det tapet vil aldri bli kompensert. Prisstigninga har gjort det enda vanskeligere, og gjør at omstillingsplanene må nedjusteres gang etter gang. Man får ikke mye omstilling i dag for en takst fra 2018. I sakte fart ser vi et nytt og pirkete regelverk bli utforma. Nå frykter vi at neste etappe blir et meningsløst regelrytteri fra statens side.

Nå har Senterpartiet mulighet til å vise seg fra en bedre side enn Solberg-regjeringen evna. Lytte til bøndene og andre instanser, vise lederskap og sørge for at vi som ufrivillig havna i denne håpløse situasjonen igjen kan få framtida tilbake.

Det er helt riktig som Vedum og Pollestad skrev i brevet sitt til norske pelsdyrbønder, nemlig at kampen vår har vist kraften som utløses når bygdefolk og landbruksnæringa jobber sammen. Vi håper og tror at Senterpartiet vil krone den kampen på anstendig vis, og at vi kan få avslutta dette triste kapittelet i norsk politikk en gang for alle.

Da er det vi som skal sende takkebrev til alle dem som støtta oss hele veien til rettferdighet.