Pelsdyrbøndene ber kun om rettferdighet og anstendighet

Dyrevernalliansen har fått det som de vil. Pelsdyrnæringen er vedtatt forbudt. Men det er ikke nok for dem. De har helt uprovosert sendt ut kronikker og brev til politikere der de syltynt argumenterer for at hver enkelt bonde og hele familiene deres også må ruineres grundig nå.

Når vi saklig og grundig har gått gjennom argumentene og begrunnet hvorfor dette ondsinnede utspillet deres punkt for punkt er faktuelt feil, så føler altså Dyrevernalliansen seg nå som en «hoggestabbe».

Les innlegget fra Live Kleveland her:

Jeg og Norges Pelsdyralslag kunne ikke brydd oss mindre om Lise Kleveland eller Dyrevernalliansen. Vi bryr oss om fremtiden til 200 uskyldige familier som på tredje året går i total uvisshet.

Vi bryr oss om Kristian Aasen, som med den foreslåtte erstatningen mister enorme verdier og sitter igjen med 1,5 millioner i gjeld.

Vi bryr oss om Marin Ishoel, som har oppgrader gården sin for 2,5 millioner kroner og mister verdier for 8 millioner kroner med forbudet, men har 81.000 i bokført verdi.

Vi bryr oss om Julie og Kristian Erbs, som tilfeldigvis ikke hadde dyr 15. januar 2017 – fordi de var i Danmark på etterutdanning. Gården var da nettopp totalrenovert for over fem millioner kroner. De mister enorme verdier og fremtiden sin, sitter igjen med bunnløs gjeld, og får med den foreslåtte kompensasjonen ikke én eneste krone.

«Det er vanskelig å se for seg at oppgjøret kan bli rausere eller bedre individuelt tilpasset enn dette», skriver Kleveland. Det sier virkelig alt en trenger å vite om organisasjonen hun representerer.

Det er skrevet 158 høringssvar til departementets forskriftsforslag. Ikke ett eneste svar, med nevneverdig tyngde, klarer å påstå noe i nærheten av det samme som Dyrevernalliansen. Til og med statens eget apparat, som faktisk skal gjennomføre ordningen, advarer.

Fylkesmannen i Innlandet skriver det slik: «Vår vurdering er at bokført verdi, med mindre investeringen er gjort helt nylig, i mange tilfeller vil gi et ufullstendig bilde av drifts- og anleggskapitalen på et gjennomsnittlig pelsdyrbruk.»

Fylkesmannen i Rogaland skriver det slik: «Me trur at bokført verdi i mange tilfelle gir eit ufullstendig bilete av innskoten kapital og eigeninnsats hos den enkelte farmar.»

Fylkesmannen i Nordland skriver det slik: «Vår erfaring er at bokført verdi av drifts- og anleggskapital, for foretakene, gjør at de kommer svært dårlig ut (…).

Arbeiderpartiet, som også ønsker å legge ned næringen, kjemper for å stanse den uakseptable kompensasjonen. Saksordfører for saken, Morten Ørsal Johansen fra regjeringspartiet Frp, er krystallklar på at kompensasjonen er en katastrofe og overhodet ikke i tråd med Stortingets vilje.

Men Dyrevernalliansen velger altså å bruke tid og ressurser på å lobbyere for at urettferdigheten får bli stående. Uten at de har noe som helst å tjene på det. De skriver uten blygsel at «Pelsdyroppdretterne er heldige». De påstår at næringen uansett var dødsdømt. Det er ren historieomskriving.

Det er ikke noe saklig grunnlag som førte til forbudet mot pelsdyrnæringen. Etter en mange år lang prosess stemte Stortinget i 2017 med et sunt flertall for å bevare næringen, med bedre krav til dyrevelferd. Da hadde det blitt gjennomført en lang rekke debatter, utredninger og vurderinger. Det faglige grunnlaget var – og er – bunnsolid. Stortingsflertallet var det samme ett år senere.

Bøndene hadde samvittighetsfullt fulgt opp vedtaket og forbedret seg hinsides de nye reglene. Forbudet kom bare som følge av politisk hestehandel og spill. Det sier også tre av fire partier i regjeringen helt åpent. Det bakteppet gjør det helt åpenbart at bøndene skal og må holdes skadefri.

Dyrevernalliansen prøver å sparke dem som ligger nede med feilinformasjon og dyrevelferd. Det er gjennomført to faglige utredninger de siste 11 årene – Vitenskapskomiteen for mat og miljø (2008) og NOU (2014:15). Begge konkluderer med at dyrevelferden til pelsdyrene ivaretas. Norske pelsdyr blir hyppigere og grundigere kontrollert enn noen andre dyr. Tre pålagte veterinærbesøk hvert år, omfattende interne kontroller og sertifiseringsinspeksjoner inngår i kontrollprogrammet. I tillegg er rundt 80 prosent av Mattilsynets kontroller uanmeldte.

Likevel finner ikke Mattilsynet flere avvik blant pelsdyr enn i andre dyrehold. Stresshormonene blir målt på nivå med kuer.

Det er nok av annet å ta tak ifra Dyrevernalliansen, men det meste faller på sin egen urimelighet. Kleveland mener for eksempel at bøndene har investert millioner i næringen «mot all fornuft». Da må de altså også mene at bankene har lånt ut millioner «mot all fornuft».

Sannheten er selvsagt også her en helt annen. Pelsdyrnæringen har alltid vært svært konjunkturstyrt. Når vi nå har vært i en lavkonjunktur, har både bankene og bøndene sett at markedsforholdene endrer seg og forutsett at prisene stiger igjen. Snittet de siste ti årene viser alt du trenger å vite, og viser hvordan det er all grunn til å tro at de neste ti årene ville blitt.

Bøndene har ikke gjort annet galt enn å jobbe knallhardt i en fullt lovlig og positiv næring, som de har all grunn til å være stolte av. Dyrevernalliansen har all rett til å investere statsstøtten sin i en råtten kampanje for å sverte dem, men da får de også tåle å få tydelige svar.