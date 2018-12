Pelsdyr og regjeringsforhandlinger

KrF har alltid vært en støttespiller for norsk pelsdyrhold.

Da saken var oppe i Stortinget i 2017, støttet Krf flertallet bestående av H, Frp og Sp. Det ble vedtatt at pelsdyrhold skulle fortsette i Norge, men med en kraftig oppgradering av dyrevelferden. Dette har gitt resultater. Pelsdyrhold er i dag svært dyrevennlig, faktisk uten nevneverdige merknader fra Mattilsynet.

Stor var overraskelsen, da Jeløya-erklæringen ble kjent etter at Venstre gikk inn i regjeringa Solberg. Nå skulle pelsdyrhold i Norge fases ut fra 2025.

Annonse

Når nå KrF kanskje går inn i en ny regjering, må det en ny regjeringserklæring til. Vil KrF fortsatt støtte norsk pelsdyrhold etter de nye reglene, eller vil KrF gå for opphør av pelsdyrnæringa?

For norsk landbruk er det viktig at denne næringa får fortsette. Den gir stor verdiskapning, distriktsarbeidsplasser, gode eksportinntekter og ikke minst inntekter til bonden. Dessuten betyr det økt kjøttpris for alle bønder, fordi slakteriavfallet da kan utnyttes til aktiv verdiskapning.

Vårt råd er at KrF må forlange fortsatt drift av denne næringa. Faktisk er det flertall for det i dagens Storting.

Og til slutt: Blir dyrevelferden bedre i verden om vi legger ned produksjonen i Norge?