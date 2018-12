Pelsdyr nok en gang

I Nationen torsdag 13. des har Aase Sæther et innlegg vedrørende pelsdyr som var utrolig bra skrevet. For dere som ikke har lese dette innlegget, finn frem avisa og les.

For mange år siden begynte diverse stiftelser med Dyrevernalliansen i spissen å spre sine bilder i media av pelsdyr. Frem til nå har det skjedd mye. Starten viste bilder som var tatt både i Norge og andre land og dette ble servert som om det var slik alle pelsdyr hadde det i Norge. Det ble skapt et forvrengt bilde og argumentert med at blant annet dyrevelferd gjorde det nødvendig å avvikle denne næringen.

Myndighetene og næringen selv satte inn mange tiltak og dette har medført at denne landbruksnæringen er blant de som har færrest avvik. Det kan legges til at de også er blant de som vel har flest kontroller, både anmeldte og uanmeldte besøk.

Annonse

Det som også er påfallende er at for et par dager siden var det ei fra partiet Venstre som ble intervjuet på TV og som argumenterte med at det var dyrevelferden som var grunnen til at pelsdyrnæringen ikke hadde livets rett. Dyrevernalliansen har endret argumentasjon og sier nå at det ikke lenger er dyrevelferden som er grunnen, men prinsippet om at pelsdyr ikke skal holdes i bur.

Ser man på det som er produsert av klær med kunstige stoff så har det også blitt avdekket hvor mye mikrostoffer som forsvinner i hver vask og i dagens samfunn så sliter vasken mer på klærne enn bruken. Forurensingen av fleecetøy som blir vasket, synes det som om Dyrevernalliansen ikke bryr seg mye om, til tross for at dette angriper langt nede i kjeden.

Debatten bærer preg av at det er gamle fordommer, manglende kunnskap og helt fraværende oppdatering om næringen som styrer denne politikken.

Kan legge til at jeg ikke driver med pelsdyr, men har stor forståelse for de som driver med pelsdyr.