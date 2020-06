Samvirkeeierskap er beheftet med mange myter og få fakta. Og eierskapsdebatten i Norge har stort sett vært begrenset til for eller mot statlige eierskap og for eller mot formuesbeskatning. Dette er en begrensede og polariserende debatt.

Nå trenger vi færre myter og flere fakta – og en åpen debatt om hva slags sammensetning av eierskap vi mener er best egnet til å løse utfordringene vi nå står overfor.

Eierskap påvirker styring. Når vi står overfor stadig større utfordringer som et digitalt skift ledet an av amerikanske og kinesiske plattformgiganter, store bærekraftsutfordringer og økende arbeidsledighet, trenger vi stødig styring – og eierskap.

Faktaene nedenfor er hentet fra rapporten «Organisasjoner og eierskap» fra Samfunnsøkonomisk Analyse, en opinionsundersøkelse om eierskap utført av Ipsos og Ipsos’ omdømmemåling.

Myte: Samvirke er et offentlig eierskap

Fakta:

Samvirker er kjennetegnet ved at de er eid av medlemmer og opprettet for å ivareta medlemmenes langsiktige mål.

Samvirkene i Norge har 2.8 millioner private medeiere, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.

Tre av selskapene som har best omdømme i Norge er samvirkeeide: Coop, Tine og Felleskjøpet. Andre kjente samvirker er: Nortura, Kredinor, Norges Råfisklag, Bilkollektivet, OBOS, TONO, Uloba – Independent Living.

Myte: det er sosialister som fortrekker samvirkeeierskap

Fakta:

Det er stor enighet i Norge når det gjelder eierskap. 4 av 5 nordmenn mener eierskap er viktig.

Nordmenn mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet (82 prosent), for norske lokalmiljø (78 prosent) og for sysselsettingen i Norge (76 prosent).

Nordmenn forbinder følgende egenskaper ved samvirker; motstandsdyktighet mot dårlige tider, varige arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge.

Det er bare når det gjelder eierskapets påvirkning på ulikhetene i samfunnet, at befolkningen deler seg etter politisk ståsted. 71 prosent av de røde (definert av Ipsos til å omfatte Ap, SV, MDG, Rødt og Sp) mener eierskap påvirker ulikhetene i samfunnet, mens 51 prosent av de blå (definert av Ipsos til å omfatte Høyre, Frp, KrF og Venstre) mener det samme.

Nordmenn tror på nasjonalt eierskap, kun 3 prosent mener utenlandske eiere er best.

Samvirker kan ikke kjøpes opp, det gjør at samvirker representerer en eiermessig stabilitet i norsk næringsliv.

Samvirkene er viktige for norske eierskap.

Utenlandsk eierskap gir en sårbarhet i forhold til sterke konjunkturutslag i nedgangstider. Ved nedgangstider er det en tilbøyelighet til å verne om foretakenes hjemmebase ved nedskaleringer.

Utenlandske eiere kan over tid bygge opp viktig styringskompetanse knyttet til forvaltning av norske ressurser og kompetanse utenfor landets grenser.

Myte: Samvirkene har passive eiere og følgelig dårlige resultater

Fakta:

Samvirker gjør det bedre enn andre virksomheter i nedgangskonjunkturer.

Samvirker skjermer ansatte i nedgangskonjunkturer.

Ansatteide virksomheter er mer produktive.

Casestudier gjort av et av FNs forskningsinstitutt at virksomheter med langsiktig eierskap økte antall ansatte og kom seg bedre gjennom finanskrisen enn andre. De nevner særlig finanssamvirker. Årsaken er langsiktigheten som gjorde at man har økonomiske reserver, og disse ikke tas ikke ut av virksomheten i samme grad som i aksjeselskap. Over tid bygger samvirker normalt opp buffere som gjør at organisasjonene takler vanskelige tider bedre enn andre.

Samvirker har samme nivå på innovasjons- og FoU-nivå som annet privat eierskap.

Samvirker og stiftelser er mer stabile over tid enn alminnelige kommersielle foretak.

Når vi står overfor så store utfordringer, må vi øke bevisstheten om eierskap. Da trenger vi en åpen debatt om eierskap og egenskaper–med utgangspunkt i fakta.