Passbussen til regjeringa er årets største vits

Rjukan Arbeiderblad skreiv nylig at det allerede nå er kø til mai neste år for å få pass fra passbussen, som kommer til Tinn en gang i måneden.

Passbussen er det ultimate tegnet på at Høyre og regjeringa ikke forstår Norge. Det er også en erkjennelse av at det var feil å fjerne passfunksjon og lensmannskontor i distriktene. Politireformen, som i utgangspunktet var elendig, har blitt gjennomført på en måte som står til stryk.

I Telemark står vi igjen med 50 færre politifolk enn før reformen, Porsgrunn er den største byen i landet uten politi, og politimesteren selv sier de ikke klarer å bekjempe organisert kriminalitet. Og ser man politireformen i sammenheng med de andre sentraliserende reformene til regjeringa, viser det at Høyre og regjeringene de siste åtte år ikke bryr seg om distriktene og folks trygghet.

For Senterpartiet er det en grunnleggende verdi at man skal ha tilgang til offentlige tjenester der man bor. Tjenester nær folk er en forutsetning for spredt bosetning og verdiskapning over hele landet. Det kjennetegner Norge, og slik vil vi fortsatt ha det.

Stortingsvalget 13. september setter forhåpentligvis spikeren i kista for Høyre-regjeringenes sentraliseringspolitikk. Da kan vi le av passbussen og andre håpløse forslag når Senterpartiet i regjering skal sikre politiberedskap og tjenester nær folk over hele Norge.