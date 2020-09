Pass hatten din, Rotevatn!

Undertegnede ble nylig kontaktet av NRK for å stille opp i Dagsnytt 18 til debatt om WWF, rovdyr og årets TV-aksjon mot statsråden for Klima- og miljødepartementet. Jeg hadde ikke anledning til å delta, men registrerer at det faktisk ikke ble en debatt med andre ordførere, fra kommuner som har fattet vedtak om å ikke gi kommunal støtte, i Dagsnytt 18 samme kveld.

Bakgrunnen for debatten var Rotevatns utspill i media om at Senterparti-ordførere måtte slutte å blande rovviltkonflikt med WWF. Dette kan man lett lese seg opp på den offisielle Facebook-siden til statsråden.

Før helga blir jeg kontaktet av en annen Sp-ordfører, der man har fattet vedtak om nei til kommunal støtte, for ny debatt i Dagsnytt 18 med Rotevatn om samme tema. Denne Sp-ordføreren har tidligere vært i programmet og forklart hvorfor kommunen har fattet et neivedtak. Men Rotevatn ønsker likevel at temaet løftes på nytt – med en agenda om kun å sverte Sp-styrte kommuner. For når nevnte Sp-ordfører setter ultimatum om at det også bør inviteres med en ordfører fra et annet parti, avblåses planene. Hvem avblåste debatten, var det NRK som ansvarlig for årets TV-aksjon eller var det statsråden?

Statsråden for Venstre, et parti som for øvrig er svært nær sperregrensen, har et særskilt ansvar for å følge opp kommuner som sliter med store husdyrtap til rovdyr. Ved flere anledninger har jeg sett statsråden skryte av at tapstallene til rovdyr er blitt mindre under dagens regjering. Det statsråden ikke nevner er de brukene som har blitt presset til å legge ned, nettopp på grunn av rovdyrtap, og som ikke inngår i hans statistikk. I Rotevatns statistikk fremkommer heller ikke de reelle tapstallene, men kun de som er dokumenterte av Statens naturoppsyn (SNO). I mange kommuner har det vært vanskelig å få SNO til å dra ut for å se om kadaver faktisk er relatert til rovdyr eller ikke.

Under torsdagens landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) USS la statssekretær Maren Hersleth Holsen, fra Klima- og miljødepartementet, frem en statistikk som viser seg å være nær en dobling av ynglinger av både jerv og ulv enn det Stortinget har fattet bestandsmål om. Følgende spørsmål må således adresseres til statsråden som har ansvaret med å følge opp målet: Hva vil Rotevatn gjøre for å nå bestandsmålet Stortinget har satt og på hvilken måte skal han nå målet?

Det er tydelig at Rotevatn har kickstartet valgkampen mot neste stortingsvalg. Senterpartiet er hans hovedmotstander og når han blir utfordret på at flere tverrpolitiske kommunestyrer sier nei til årets TV-aksjon, er han ikke villig til å debattere. Statsråden er mer opptatt av å slå ned på oss Sp-ordførere enn å lytte til de forskjellige kommunenes reelle utfordringer og problemstillinger i rovviltpolitikken. For det finnes nemlig flere grunner til at kommuner sier nei enn det statsråden har bestemt seg for. Dette må Rotevatn snart ta innover seg dersom han ønsker å være en statsråd for alle kommuner i Norge.

Rotevatn har ingen som helst slags myndighet til verken å pålegge eller formane kommuner om hvordan de skal forvalte innbyggernes skattepenger. Som statsråd skal han være ytterst forsiktig med sine påstander og ikke minst til å legge føringer for hvordan et lokaldemokrati skal fungere. Dersom han mener at kommuner skal gi penger til alle TV-aksjoner, ja da får han gi et bidrag til kommunene gjennom statsbudsjettet han er en del av. Det er heller ingen lovpålagt og kommunal oppgave å skulle støtte veldedige formål fra små og slunkne kommunekasser. Formålet med årets TV-aksjon i år er uansett plastbekjempelse i havet og det er flere aktører enn WWF som bidrar på akkurat det området. Ingen kommuner har pålagt sine innbyggere å ikke støtte WWF, det er både et frivillig og personlig anliggende hvilken organisasjon hvem den enkelte vil gi et økonomisk honorar til.

Det minste en kan forvente av en statsråd, som er opptatt av klima og miljø, er at selve formålet med plastbekjempelse i havet blir støttet – uavhengig av hvilken organisasjon som faktisk gjennomfører den. Det er på tide at klima- og miljøministeren hever blikket i en ellers så betent rovdyrkonflikt.

Det kler veldig dårlig at en statsråd, som skal ivareta samtlige kommuners interesser, bidrar til en enda større konflikt og til å gjøre årets TV-aksjon til en valgkampsak.

Jeg debatterer gjerne med Rotevatn, men han bør slutte å fremstille det som at dette kun handler om Senterpartiet og senterpartistyrte kommuner. Realiteten er at det er kommuner styrt av ulike partier som har fattet vedtak om å ikke støtte årets TV-aksjon og det har de gjort med bred tverrpolitisk enighet.