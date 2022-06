På tide med et norsk økomål

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I regjeringsplattformen sier regjeringa at de vi “stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk mat”. De er ikke alene. Venstre krevde nylig en økt satsing på økologisk i Norge. Men Norge savner fortsatt et økomål, slik både SV, MDG, alle faglagene og et titalls andre organisasjoner ber om.

Et slik økomål finnes i EU og alle våre naboland. I Sverige har de satset målrettet på offentlig innkjøp av økologisk mat i alt fra skoler til sykehjem, med stor suksess. Over 20 prosent av arealet dyrkes nå økologisk, samtidig som de satser på økt matsikkerhet. En tilsvarende satsing finner vi også i Danmark. Gjennom offentlige innkjøp har man gitt forutsigbarhet til alle som vil satse økologisk. Riksrevisjonen har etterlyst en tilsvarende satsing i Norge.

I EU er målet at en fjerdedel av produksjonsarealet skal være økologisk innen 2030. EU slår fast at denne satsingen vil dra hele landbruket i en bærekraftig retning med positiv innvirkning på biologisk mangfold, miljø, jordkvalitet og helse. Det vil også tiltrekke seg flere unge bønder. EUs satsing på økologisk betyr at våre EU-naboer vil bli påkrevd å øke ambisjonene ytterligere. Også markedet for økologisk spås å øke kraftig fremover.

Skal vi hindre at Norge sakker akterut trenger vi en satsing på økologisk også her hjemme. Det er ikke gitt at Norge bør ha samme mål som EU, men et konkret tall gir produsenter og myndigheter noe å strekke seg etter og måle seg mot.

Norske forbrukere etterspør i økende grad miljøvennlig og økologisk mat. Ved å produsere mer økologisk her hjemme, blir det mindre import og det kan gi mer inntekter til norske bønder. I tillegg til et økomål trenger vi også statistikk for økologisk import innen året er omme, slik at vi kan få bedre oversikt over hvor mye norske bønder taper til utenlandske konkurrenter.

Det er en myte at økologisk utgjør en trussel mot norsk matsikkerhet. De største truslene mot norsk matsikkerhet er ifølge Nibio at bønder slutter og at matjorda bygges ned.

Ja, økologisk produksjon kan gi noe lavere avlinger, men variasjoner i avling er ofte like store innenfor driftsformene, som mellom dem. En rekke studier indikerer at mer bærekraftig og økologisk matproduksjon kan fø befolkningen, både i Norden og i verden, om vi spiser mer miljøvennlig og reduserer matsvinn. To ting som vil være bra for miljøet og folkehelsa.

Økologisk innovasjon kommer hele landbruket til gode. Ta jordbærdyrking, der dyrkere ofte mister store deler av avlingene sine til sopp, tross bruk av sprøytemidler. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har funnet en metode for å knekke sopp som ikke etterlater seg giftstoffer eller -resistens. Innovasjonen er drevet fram av et godt økologisk regelverk.

I en tid hvor krig, klimakrise og energikrise presser opp prisene på kunstgjødsel, sprøytemidler og kraftfôr, vil økologisk matproduksjon bli viktigere enn noensinne. Et eksempel: Kunstgjødsel, som ikke skal brukes i økologisk landbruk, er i dag basert på ikke-fornybare mineraler som ofte utvinnes fra jordskorpa i ustabile deler av verden som Vest-Sahara, Russland eller Kina.

Også her leder det økologiske landbruket an i jakten på mer miljøvennlige metoder. Det økologiske forskningsmiljøet har eksempelvis sett på bruk av rester fra fiske og algeindustri som gjødsel, med gode resultater i åkeren: Det kan erstatte over 40 prosent av all fosforen i hele det norske landbruket.

Skal vi løse de utfordringene verden står overfor, må vi fokusere på de gode løsningene sammen. Økologiske bønder jobber dag ut og dag inn for å lage norsk mat til deg og meg, til et økomarked i vekst. Nå må vi gi dem den støtten de fortjener. Det vil hele landbruket tjene på, uansett driftsform.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder, Norges Bondelag

Eli Berge Ness, nestleder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Berge, fagkoordinator, Norsk Landbruksrådgiving

Markus Hustad, daglig leder, Økologisk Norge