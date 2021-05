Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Har ikke vi bønder krav på å vite hvordan våre tillitsvalgte forsvarer våre interesser?

Som tidligere tillitsvalgt i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på lokalt, på fylkes- og nasjonalt nivå, fikk jeg muligheten til å følge jordbruksforhandlingene tett. Likevel opplevde jeg at det var svært vanskelig å finne ut av hva som skjedde bak forhandlingenes lukkete dører. Min egen organisasjon spilte med åpne kort så langt det var mulig, og Norsk Bonde- og Småbruklags primærkrav ble etter avsluttede forhandlinger tilgjengelige for alle.

Annonse

Når Norges Bondelag først etter sterkt mediapress har brutt med sitt tradisjonelle hemmelighold og offentliggjort sitt primærkrav, minnes jeg den store demonstrasjonen under forhandlingene i 2012.

Vi var på vei en full buss med bønder fra Valdres, og en håndsopprekning viste at et stort flertall ønsket å delta på et åpent møte i regi av For Velferdsstaten og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i etterkant av demonstrasjonstoget. Bussavgang hjemover ble derfor utsatt med en time. Inntil den lokale bondelagslederen opplyste oss om at "ledelsen i Oslo" satte foten ned for dette. Forbudet ble mottatt med taushet, og ingen fikk delta på møtet...

"Bondelagets ledelse har gjennom tiår i etasjene i Bondekvartalet på Grønland lagt sjela i å omgås og kjenne statens toppbyråkrater. Tidvis har Bondelaget og departementet hatt så tett kontakt at den sittende landbruks- og matminister (som alltid er mindre erfaren enn sitt byråkrati) har vært henvist til baksetet", skriver Hans Bårdsgård i Nationen 16. mai. Altfor ofte blir også vi bønder plassert i baksetet - og fratatt muligheten til å se ut.

Vi opplever nå et bondeopprør fra grasrota, et opprør som like mye retter seg mot ukulturen og samrøret mellom bondeledelsen og administrativ ledelse i departementet (og tilhørende mangel på reell debatt om retningen i landbrukspolitikken) som mot årets tilbud. Hvis vi bønder skal nå fram med et krav om en politikk som ikke bare fører til nedlegging, brakklegging og synkende selvforsyning, må vi ha tillitsvalgte som tør å vise kortene, og som tør å spille dem ut mot politikere og departement.