Å være bonde har gått fra å være et yrke med kollegaer i nabolaget, til å bli en ensom affære der ingen andre enn bonden selv ser hva som foregår inne i fjøset. Det er en utvikling som verken tjener bonden eller dyra.

Dyretragedier er et kollektivt ansvar. NRK og Nationen har fortalt om Kåre, en bonde som møtte veggen og vanskjøttet kyra sine. Jeg er sikker på at denne, og mange andre dyretragedier kunne vært avverget om flere var innom fjøsene regelmessig og uplanlagt.

Besøker du en bonde bør det, nesten uansett hvem du er, også være mulig å hilse på dyra. Sånn kan vi unngå tragedier som den Kåre forårsaket. For det er ikke bare Kåre sin skyld at det endte som det gjorde, det er systemet og samfunnet som svikter både bonde og dyr.

Dette handler ikke bare om Mattilsynet, Tine og Norturas tilsyn på gårder. Det handler også om naboen, regnskapsføreren og systemleverandøren som egentlig bare kommer for et møte med bonden. Når de formelle instansene i stor grad har gått over til digitale løsninger og selvrapportering, og de som før var innom på uformelle visitter ikke lengre er det - etterlates hele ansvaret for dyras velferd i bondens hender. Det er stort ansvar for en ofte overarbeidet enkeltperson. Det er på tide å sprenge fjøsdøra opp igjen!

Jeg har jobbet med økonomisk rådgivning for bønder i 35 år. For 10-15 år siden var jeg ofte innom fjøsa på gårdene jeg besøkte, i store deler av landbruket har jeg ikke den muligheten lenger. I både grise- og kyllinghus er kravene til hygiene så strenge at det tar lang tid bare å komme seg inn i fjøset. Dette medfører at jeg ofte dropper å se inn til dyra for å se hvordan de har det, og det vet jeg at jeg ikke er alene om.

Som bønder har vi ikke lengre naboer som også er kollegaer. Yrket har blitt ensomt - hver bonde for seg selv. Før var naboer innom titt og ofte, og ofte var det naboens familie som jobbet som avløsere. Nå har effektivisering og politisk villet stordrift også tatt knekken på det kollegiale i bøndenes naboskap. Når småbruk legges ned og melkekvotene blir større, blir også avstanden mellom gårdene større. Dag til dag-kontakten mellom bøndene viskes ut, og det krever en biltur, heller enn en spasertur for å besøke en kollegas fjøs.

Så, vi må åpne fjøsdørene igjen. Det er ikke bare den enkelte bondens ansvar at vi får mat på bordet, det er et kollektivt ansvar. Og det er ikke bare bondens bør å bære når dagene blir for lange og dyra blir for mange. Vi kan og må løse det med grønn landbrukspolitikk og en dose politisk handlekraft. Gjennom åpne fjøsdører kan også dyra, også gris og kylling som per i dag nesten aldri er ute, få komme ut og lufte seg. Først da kan vi snakke om god dyrevelferd i alle deler av norsk landbruk.